支聯會案終極上訴得直　政府會否尋求釋法？　鄧炳強：要研究判詞

保安局局長鄧炳強今日（7日）自泰國返港後，被問終審法院昨日（6日）「快咇」譚得志終審上訴遭駁回，及支聯會拒交資料案獲判終極上訴得直，會否提出釋法時，他先對「快咇」案裁決表示歡迎。至於支聯會案，他重申政府會研究判詞，也會考量按照過往的國安案件，考慮是否要優化法律制度及執行機制，讓國安法更有效。



鄧炳強重申要研究終院有關支聯會拒交資料案裁決的判詞（黃浩謙攝）

鄧炳強在機場被問及終審法院昨日（6日）否決「快咇」終審上訴，至於支聯會拒交資料案，判三名上訴人得直，政府會否就支聯會案提出釋法要求時，他先對「快咇」譚得志上訴被終院否決表示歡迎。之後，他回應支聯會拒交資料案，表示會考量法律規定、執行機制是否需要有措施，讓國安法更有效。他重申，正在研究相關判詞，按照過往的國安案件，考慮是否要優化法律制度及執行機制。

上訴人之一的鄧岳君得知上訴得直後面露笑容。（朱棨新攝）

已解散的支聯會被指未按警方要求交出資料，時任副主席鄒幸彤及兩名常委，被裁定《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」罪成，各被判囚4個半月。他們早前向終審法院提上訴，指控方需證明支聯會為「外國代理人」，而非「有合理理由相信」支聯會為「外國代理人」，又指控方隱去部份資料，令被告無法抗辯，造成不公。終審法院5名法官昨日一致裁定鄒等3人上訴得直獲撤銷控罪，亦是首次涉及《港區國安法》而在終院獲勝訴的案件。

人民力量前副主席譚得志（快必）的上訴被終院駁回（資料圖片）

人民力量前成員譚得志（快必）在2020年間，涉多次在街站發表煽動言論，包括提及「光復香港．時代革命」口號，被裁定發表煽動文字等罪成，遭判囚40個月。他早前向終審法院提出上訴，指控方需證明被告有煽動他人使用暴力的意圖，又認為煽動罪屬可公訴罪行，應交由高等法院審理，讓陪審團決定相關言論是否屬煽動。 終審法院法官昨日（6日）駁回譚的上訴，並重申區域法院在《國安法》實施前及實施後，均有審理該控罪的司法管轄權，同時亦裁定控方毋須證明意圖。