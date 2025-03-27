裕澤香江｜360位家辦決策人等出席論壇　陳茂波稱港是落戶理想地

第三屆「裕澤香江」高峰論壇周三（26日）圓滿完成，約360位來自全球各地的家族辦公室決策人、商界代表出席。論壇以「香港—為全球，向世界」為主題，為「香港盛匯超級三月」期間「財富與投資盛薈周」的旗艦盛事，展示香港在創新、投資和跨文化合作方面的蓬勃發展。財政司司長陳茂波及多名講者均稱，香港是設立家族辦公室的理想地點。



陳茂波致開幕辭時稱，家族辦公室在傳承家族財富、在全球推動慈善事業、引導影響力投資等方面發揮重要作用。香港作為國際金融中心，匯聚國際級基金會、慈善組織和非政府組織，組成蓬勃發達的慈善網絡。香港同時正大力推動綠色科技、人工智能等領域創科發展，加上多元盛事匯聚等，讓香港成為家族辦公室落戶和實踐願景的理想地。

財經事務及庫務局局長許正宇指出，高峰論壇廣受好評，再次肯定香港是卓越的全球家族辦公室中心，有超過2,700家單一家族辦公室落戶發展。他表示，善用香港獨特的生態圈，可增值資本、展現對社會關懷，及創造可持續的影響力。

邀得多名重量級講者 包括阿里巴巴主席蔡崇信

今屆高峰論壇邀得多位國際重量級講者，分享以財富創造正向價值的精辟見解。論壇並設有一場爐邊對談，就「開拓環球新領域：跨洲跨業創非凡」交流。不少講者也認為，香港是設立家族辦公室的最佳地點。

ADLEGACY創辦人Horst Bente表示，早在6、70年代，其公司就以香港作為跳板，逐步開拓亞洲市場。他認為，香港匯聚頂尖投資者、雄厚資金實力、優秀人才，是個充滿活力的城市，且擁有完善基建設施，更對體育充滿熱情。該公司希望能夠成為香港發展一部份，共同開創香港體育產業的新篇章。

施華洛世奇副主席Robert Buchbauer表示，香港是個穩定、具可預測性、營商環境理想的城市，這些都是家族辦公室尋求長遠發展的重要基礎。香港人熱衷於營商，這種企業家精神從未改變，亦令香港充滿活力，成為、開拓新機遇的理想地點。

阿里巴巴集團聯合創始人及主席蔡崇信稱，於80年代首次認識香港，當時已被這個充滿創業精神的國際都會所吸引。即使經歷不同挑戰，香港始終保持著自由市場的特質、蓬勃的金融市場，以及優惠的稅務環境，這些優勢均使香港成為最適合企業和家族辦公室發展的地方之一。