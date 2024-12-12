立法會通過減烈酒稅　狄志遠促訂全面夜經濟方案、不能單靠減酒稅

《施政報告》提出下調烈酒稅，進口價200元以上部分稅率由100%減至10%，200元以下的烈酒稅率維持在100%，當時並透過《公共收入保障令》讓減稅措施即日生效，為期四個月。立法會今日（12日）三讀通過落實減烈酒稅的《2024年應課稅品（修訂）條例草案》，支持的議員認為減烈酒稅有助工商市道發展，亦有意見指主流烈酒市場未能受惠，未來應繼續減稅；但新思維議員狄志遠認為，減烈酒稅與公共健康政策有矛盾，又指要發展夜經濟不應單純依賴稅務調整。



烈酒稅大減九成（周令知攝）

商界議員指減稅有助就業、工廈市道

有商業背景的議員普遍認同減烈酒稅稅對經濟發展有好處，包括帶動就業和相關產業發展等。選委界梁毓偉指出，減稅說明政府平衡經濟效益和市民健康，會為餐飲、物流等高增值產業帶來機遇，例如美酒交易活動的成功舉辦，亦可以增加調酒師等就業崗位。

行政會議成員、商界議員林健鋒則認為，減稅推動香港成為優質酒倉儲與拍賣中心，亦可幫助工廈物業市道，他說，現時本港工廈空置率非常高，不少酒商獲知減稅後，已經「摩拳擦掌，搵地方做倉庫」。

自由黨批發及零售界議員邵家輝支持減低烈酒稅，他認同要宣傳教育市民不要酗酒，但現時財赤高企，廣告不應誇大，否則與促進經濟的減稅目的相矛盾：「寫乜飲酒致癌，（要寫）飲幾多先至啱……冇需要嘅廣告要慳返。」

林振昇冀港府繼續下調烈酒稅

有議員更認為減稅力度不夠，主流烈酒市場未能獲益，期望政府未來持續檢視。勞聯選委界議員林振昇指，烈酒稅減低幅度雖然有助香港鞏固在亞洲酒類業務與進口批發的地位，但和業界原本的期望有一些落差，因進口價200元以下的烈酒維持100%的稅，相當於85%的中低端烈酒，即主流烈酒市場並不能受惠。

「就算減稅，都幫助唔到佢哋降低經營成本同埋零售價。」林振昇希望政府日後持續檢視，考慮分階層、分階段下調烈酒稅。

狄志遠：減烈酒稅與公共健康政策矛盾

新思維立法會議員狄志遠，質疑降烈酒稅體現與整體公共健康政策的矛盾，他指今年5月修例提高煙草稅稅率，現時減烈酒稅，將削弱公共健康政策的整體效果。他認為，政府應重新評估減烈酒稅對公共健康的長期影響，並且制定更全面的夜經濟發展方案，「而唔係單純依賴稅收的調整」。

醫學界一直反對減烈酒稅一，醫療衛生界議員林哲玄呼籲港府加強教育市民認識酒精壞處，並在未來五年，公佈烈酒銷售量、人均酒精飲用量、因飲酒住院治療及死亡的病例數目等數據，作為調整酒精相關政策措施的依據。