七欖｜兩日賽事啟德主場館開天幕作賽　環境局：仍能符合噪音標準

【香港國際七人欖球賽2025／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園】國際七人欖球賽周五（28日）起一連3日舉行，啟德體育園主場館會在周六（29日）及周日（30日）的賽事打開上蓋。對於會否造成噪音問題，環境及生態局周四（27日）表示，啟德體育園在設計時已作出詳細噪音影響評估，即使在上蓋打開的情況下進行體育賽事，其聲量仍能符合噪音標準。觀眾可以盡情享受體育比賽，也不用擔心附近居民受到噪音滋擾。



環境及生態局指出，啟德體育園主場館早前曾在上蓋打開的情況下，舉辦體育活動測試噪音。（環境及生態局Facebook圖片）

設計時曾評估噪音影響 並於2月以足球賽測試

環境及生態局指出， 體育園在設計時，曾採用3D模擬軟件分析不同活動場景（如音樂會、體育賽事）的噪音傳播，評估噪音影響，及以聲學原理協助妥善設計有效噪音緩解措施方案。

體育園亦曾在2月4日測試，足球賽在主場館上蓋打開的情況下進行，以Leq30 min（即是30分鐘平均值）作為噪音量度單位，環保署當日在附近屋苑量度得噪音值為55-58分貝（A），等同相關的背景音量，確認場館的聲學設計有效及達到預期效果，噪音水平符合法例標準。

此外，環保署已聯同文化體育及旅遊局及主辦單位，了解賽事及「球迷村」的活動安排和詳情，並向主辦方提供噪音管理建議。環保署會繼續與主辦單位保持密切聯絡，以確保活動符合噪音標準。