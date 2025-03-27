七欖︱啟德主場館周邊3.28至3.30 　設「臨時限制飛行區」禁航拍

香港國際七人欖球賽將於周五（28日）起一連三日於啟德體育園主場館舉行，警方表示，在三日賽事期間將會設立「臨時限制飛行區」，限制放飛無人機 ，即航拍機或模型飛機等的飛行活動。警方提醒，任何人如在未獲授權下放飛小型無人機，即屬違法，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。



國際七人欖球賽將在今個星期五起（28日），一連三日在啟德體育園主場館舉行。（黃浩謙攝）

警方表示，「臨時限制飛行區」生效時間為：

1. 3月28日0930時至2200時，

2. 3月29日0830時至2130時，及

3. 3月30日0900時至2030時



警方指，小型無人機持有者及駕駛員在飛行前，可查閱更多《小型無人機令》的資訊和規定，以及限制飛行區的範圍，以免誤墮法網。而市民放飛小型無人機前應瀏覽「SUA一站通」。

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另外，警方及民航處提醒市民，為紀念由啟德啟航的香港百年航空歷史，主辦機構會於周日（30日）進行飛越維多利亞港的飛行演示。民航處將在維多利亞港原有限制飛行區一帶再增設臨時限制飛行區。根據主辦機構資料，飛行演示將於當日下午4日左右開始。

國泰A350 客機3.30低飛主場館鄰近上空

國泰航空為紀念啟德機場一百週年，國泰航空的A350客機 ，將於七欖球賽最後一天(30日)飛越維多利亞港，低飛至啟德主場館鄰近的上空。當日活動將會在實際天氣情況下進行。