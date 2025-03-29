長和賣碼頭｜議員支持國家市場監管總局審查　呼籲企業回頭是岸

國家市場監督管理總局反壟斷二司昨日（28日）回應大公文匯全媒體記者就「長和擬售巴拿馬港口」是否要經過中國的反壟斷審查批准時表示，注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。港澳辦亦有轉發相關報導。多名立法會議員今日（29日）在社交平台表示，支持國家對交易依法進行審查，並呼籲有關企業回頭是岸。



陳克勤（盧翊銘攝）

陳克勤：望有關企業意識到問題的嚴重性 與國家同舟共濟

行會成員、民建聯立法會議員陳克勤表示此舉是對國家經濟安全與發展利益權利的堅定捍衛，對此表示支持。他指，若全球航運的關鍵節點港口成為美國打壓中國的工具，勢必對現有的國際航運、貿易格局產生深遠影響，更可能出現損害國家航運、貿易產業的情況。故此，國家有關部門對相關交易依法啟動調查，是絕對正當、合理的行動。

當前國際環境複雜嚴峻，美國特朗普政府更是不斷拿起關稅武器，企圖以「貿易武器化」的手段打壓中國。在此背景下，還望有關企業意識到問題的嚴重性，在國家利益與大是大非面前保持清醒認識，與國家同舟共濟。

陳學鋒。（盧翊銘攝）

陳學鋒：交易脫離純粹「商業行為」 促以國家安全為大局、中止交易

民建聯立法會議員陳學鋒表示，國家市場監督管理總局依法進行審查，以確保市場公平競爭。他認為這「交易本質」已脫離純粹的「商業行為」。他指若商業行為涉及國家安全，交易就不能只是「以商言商」而不顧全大局。

他指出，今日長和脅迫於他國的政治操弄，選擇謀取最大的商業利益為優先考慮，未有「想到」國家要面對的潛在政治風險，這無疑是殺雞取卵的行為。覆巢之下，安有完卵？他期望長和能及早回頭是岸，以國家安全為大局，中止今次的交易。

郭偉强。（盧翊銘攝）

郭偉强：商業巨頭有對社會、民族及國家的責任 呼籲企業懸崖勒馬

工聯會立法會議員郭偉强表示，這宗交易的前傳，是美國總統特朗普覬覦巴拿馬運河的利益，以霸凌態度揚言要重奪巴拿馬運河的控制，說到底就是延續美國霸權。我國依法對長和交易進行反壟斷調查，是保護市場公平競爭，維護社會公共利益的必然之舉，他支持國家依法審理交易，以保護國家正當權益。「能力愈大責任愈大」，大是大非前，豈容獨善其身！商業巨頭有對社會、民族及國家的責任，在此緊要關頭，嚴正呼籲企業懸崖勒馬，停止給對手「遞刀」，維護我國權益。

梁子穎。（廖雁雄攝）

梁子穎：提醒企業勿做歷史罪人、回頭是岸

同屬工聯會的立法會議員梁子穎表示，支持國家依法進行交易審查，以國家安全和根本利益出發是最基本的原則和責任，呼籲相關企業配合國家的工作，穩妥地站在最恰當的位置並作出最適切和正確的選擇，再次提醒回頭是岸，不要做歷史罪人。

他表示，做生意賺錢幫助國家發展、援助人民改善生活必定受到每一位中國人的認同，但因為要兼顧政治利益和私利而向低頭，那就是人民公敵更是歷史罪人了，再三呼籲「回頭是岸」。