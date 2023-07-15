土耳其救援隊︱洗澡時收候命通知妻哭著體諒　隊員：搵到一個都好

首屆「行政長官表揚榜」，港府派往土耳其參與地震救災的特區救援隊獲奬，四名隊員今早（15日）在商台節目分享經歷。有消防指揮官表示，絕大部份隊員在出發前並無時間準備，匆匆與家人道別後便遠赴災場，又認為救出4名傷者實屬不易。「對於我哋嚟講好好彩，仲搵到生還者，一個都好，都好難得。」保安局助理秘書長周詠賢指，儘管出發前已做好充足的準備，但交通與物資供給仍遇到困難，最終所有隊員「一條心」解決難題。



香港派往土耳其救災的救援隊一行59人，登上行政長官公共服務獎狀之列，他們早前亦榮登今屆政府首設的「行政長官表揚榜」。（政府新聞處圖片）

收通知最快即晚出發救災 消防處指揮官黃思律：我話畀五分鐘出去同屋企人講先

土耳其救援隊一行59人臨危受命，匆忙離開家庭遠赴海外救災。消防處機場消防隊指揮官黃思律（時任特區救援隊副指揮官）表示，絕大部份隊員在出發前並無時間準備，例如他便在2月8日晚上洗澡期間，消防處副處長突然致電給他，通知最快需要在即晚出發救災。他當時回答︰「畀五分鐘我，我出去同屋企人講先。」他的妻子獲告知後立即哭泣，但仍表示體諒。

20年生涯未遇如此大災難 能救出4名生還者不易：一個都好難得

抵達土耳其後，黃思律感到震撼，直言20年工作生涯，從未目睹如此規模龐大的災難事件，整座城市的樓宇均已倒塌或出現裂痕。他並反駁質疑聲音，指當時大部份傷者已救出，認為能夠救出4名傷者實屬不易。「我大膽講，對於我哋嚟講好好彩，仲搵到生還者，Even一個都好，都好難得。」

▼香港60人搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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消防隊員在前線拯救生命的同時，後勤人員亦努力工作。衞生署高級醫生劉健生的職責為每日檢查隊員身體，以及確保他們的心靈健康。他表示是次救災為刻苦及艱難的任務，隊員接觸遇難者會影響心情，而土耳其天氣與香港有別，部份隊員更出現體溫偏低、血壓偏高的情況。因此他當時亦教授保暖心得，例如可執拾紙皮，並以反光紙放在睡袋下面，以保持體溫。

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保安局助理秘書長周詠賢稱隊員一條心解決難題：將港愛心傳遞世界

負責保安局緊急事故支援組的助理秘書長周詠賢表示，儘管各部門在出發前已做好充足準備，「去到現場又係另一回事」，交通與物資供給均遇到困難，最終在國家隊的支援，以及香港一間物流公司派出車輛支持下，所有隊員「一條心」解決難題。他並強調，救援隊將香港人的愛心傳遞給世界，「好多人問係咪代表特區政府？其實係代表香港市民做咁有意義任務。」

▼2月6日 土耳其發生7.8級地震



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入境處高級入境事務主任黃浩礎，最近擔任入境事務學院教官。他認為，當時與各個部門合作救災的經驗難能可貴，因此會教授予新入職的同事，並勉勵他們遇到困難需堅持信念，不要輕易放棄。問到最難忘的事情，他表示雖然與當地人無共同語言，但他們卻自發組成人鏈，當救援隊救出第3名傷者時，現場居民報以掌聲感激。「同事好好，都帶定糖將愛與溫暖帶過去，等佢哋露出笑容。」

▼2023年授勳名單——大紫荊勳章、金、銀、銅紫荊星章▼



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▼2023授勳名單——銀、銅英勇勳章▼



▼2023授勳名單——榮譽勳章▼



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▼2023授勳名單——行政長官社區服務獎狀▼



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▼2023授勳名單—— 行政長官公共服務獎狀▼

