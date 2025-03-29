區議員工作報告未上網供查閱　麥美娟：按查閱區議會文件一貫做法

民政及青年事務局局長麥美娟早前表示，公眾可以在下周一（31日）起，到各區民政處登記後，可查看區議員工作報告。她今日（29日）出席活動後，被問及為何不能將工作報告上網讓公眾查閱。她表示是按照以往查閱區議會文件做法，例如以往有人要查閱一些關於區議會的文件，都是到各區民政事務處登記查閱。她表示，即使大家查閱立法會議員申報開支等各方面文件也要登記，強調是沿用一貫做法。



麥美娟（資料圖片）

麥美娟：查閱立法會議員申報開支等文件都要登記

麥美娟今日表示，新一屆區議會有履職監察制度，確保區議員都是盡責履職，以及讓市民可以知道區議員的工作。此外，她表示有要求區議員每年要提交一個工作報告，區議員亦在任期第一年完成工作後按時提交，民政事務總署和各區民政事務專員需要將收到的報告整理，方便市民查閱。

至於查閱方式，她表示是按照以往查閱區議會文件做法，以往有人要查閱一些關於區議會的文件，都是到各區民政事務處登記查閱，查閱立法會議員申報開支等各方面文件，也要登記。

民政及青年事務局長麥美娟。（夏家朗攝）

關愛隊協議未完結故未有工作報告 及後會整理及向社會公佈

至於關愛隊協議將在10月完結，何時會有工作報告？麥美娟指，現時未達屆滿日期，所以沒有不提交工作報告的情況。當第一期協議正式完結，關愛隊提交報告後，會整理有關數字，也會向社會公布。

不過，她認為如果單看數字，未必可以反映關愛隊工作的全部，例如關愛隊的探訪數字、探訪次數不能反映他們如何努力進行探訪。她表示下月打算舉辦關愛隊「好人·好事」分享會，讓社會和市民更認識關愛隊的工作。