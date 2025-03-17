議員憂關愛隊轉介隱蔽長者「跟得唔貼」　當局承認個案與社署重複

下月起關愛隊支援長者及照顧者計劃擴展至全港18區，須一年內接觸超過6萬名有需要住戶。立法會福利事務委員會今日（17日）開會，民建聯郭玲麗質疑「始終關愛隊是義工，更加跟得不貼」，當局解釋原本希望關愛隊探訪非社署服務的家庭，惟「照顧者資料庫」未整合得很好，有機會關愛隊探訪了社署正接觸的居民，「不是跟甩，可能重複去做」，承認資源運用未必最好，正研究《私隱條例》提供豁免助整合資料。多名議員不滿建立資料庫進度慢，選委界管浩鳴直言「推俾私隱專員唔係辦法」，局方希望議員不要覺得私隱和技術問題很易解決。



私隱問題仍阻礙建立照顧者資料庫？

照顧者悲歌的新聞屢見不鮮，去年《施政報告》提出研究建立跨專業、跨機構的「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，配合由大學團隊設計的識別工具，識別高風險個案，及早介入支援。其中關鍵是要打通醫療數據庫和社署資料庫，惟政府多番指出由於私隱考慮和技術問題，暫時做不到數據互通。

這些數字我相信有個案，社署正在跟進，為何跟甩？社署在當中的角色可否加強？因始終關愛隊是義工，正如你們所說，更加跟得不貼。 民建聯選委界議員郭玲麗

委員會上，多名議員再追問建立資料庫進度。其中，民建聯選委界議員郭玲麗、陳永光關注何時牽頭建立和整合照顧者資料庫，盡早找出和協助隱蔽個案。

勞工及福利局康復專員陳偉偉。（直播截圖）

勞工及福利局康復專員陳偉偉表示，最大的難處在於各政府部門搜集的資料的用途不同，若要轉介給社福機構，需要符合《私隱條例》的要求，指社署整合私隱專員商討，能否就轉介資料設立特定豁免框架。

原先希望關愛隊可做的，出去探訪非社署服務對象的家庭，因資料庫暫時未整合得很好，有機會關愛隊去了一些社署正接觸的居民，所以相反不是跟甩，可能我們重複去做，這在資源運用上未必最好。 勞工及福利局康復專員陳偉偉

A4聯盟林素蔚（黃浩謙攝）

A4聯盟林素蔚建議，資料轉介可以循序漸進分兩階段推行，首階段由各政府部門互相轉介，第二階段由政府轉介到非牟利機構。陳偉偉稱，資料轉介要符合《私隱條例》的程序，補充申請者在申請服務時，已知悉其資料會被用於其他社福用途。

法律界林新強。（梁鵬威攝）

法律界林新強表示，明白有些資料如醫療資料可能比較敏感、涉及私隱，詢問署方能否先整合非敏感資料，例如房委會的人口統計數據，方便關愛隊去照顧有需要的人士，如獨居長者。不過，陳偉偉再以《私隱條例》為由解釋，「房署未必可以俾我哋」。

立法會福利事務委員會主席管浩鳴提醒當局，「推俾私隱專員唔係辦法」。（黃浩謙攝）

多名議員不滿資料庫建立慢 政府：不應覺得私隱問題易解決

局方多次重申《私隱條例》的限制，引起多名委員不滿。其中，委員會主席管浩鳴提醒政府要「翻去諗諗」，坦言「推俾私隱專員唔係辦法」。一直關注照顧者的民建聯李世榮批評政府建立資料庫的速度慢，稱保守估計全港有40至50萬照顧者，資料缺乏不足以制定長遠政策。

工聯會鄧家彪強調，綜援和生果金等福利計劃是龐大的資料庫。（盧翊銘攝）

工聯會鄧家彪強調，現時社署提供的福利計劃中，如綜援和生果金，也屬於龐大的資料庫，故社署不應糾結一定要與政府其他部門如醫衞局打通資料，反而應該整理現有資料，為社福機構和關愛隊提供名單。當局表示，正在朝這個方向做事。

新思維社福界狄志遠追問照顧者資料庫的設立時間表。（黃浩謙攝）

新思維社福界狄志遠亦指，社署手上有很多資料可供建立照顧者資料庫，不明白政府所指技術性問題是什麼，追問資料庫的設立時間表。陳偉偉回覆說暫時給不了，「我唔想俾議員錯誤信息，就覺得私隱和技術問題係好容易解決，的確係比較複雜的問題」，重申政府需要時間深入討論。