麥美娟：關愛隊無私精神深受社會認同　區議員成績前所未見

民政及青年事務局今日（4日）舉辦新春酒會，局長麥美娟致辭時表示，過去關愛隊無私精神深受社會認同，區議員成績前所未見，離不開中央的領導、特首的帶領、社會的鼎力支持，認為成果都屬階段性，局方工作永遠都是進行式，往後一刻都不會鬆懈。



麥美娟（盧翊銘攝）

麥美娟致辭時表示，過去民政以「家和萬事興」作為主軸，全體區議員上任三個月內成立辦事處，上任首個月成立提振地區經濟小組，形容成績是前所未見，反映區議員出色表現。她說關愛隊運作順暢，探訪約34萬有需要住戶，提供約3.6萬次簡單家居或其他支援服務，又舉辦2.1萬個社區活動，並在突發事件時不分晝夜提供服務，形容無私精神深受社會認同。

她表示民青團隊的成績離不開中央指導、特首帶領、社會各界鼎力支持。她表示所有成果是階段性，局方工作永遠都是進行式，一刻都不會鬆懈，會變革求新服務市民，讓香港家和萬事興。她表示2025年是充滿希望及挑戰的一年，民政團隊會做好各項工作，祝願祖國富強、香港繁榮。

李家超。（盧翊銘攝）

特首李家超致祝酒辭時表示，祝願國家繁榮昌盛、國富民強，特區萬佳安泰，民歡業旺，市民如意吉祥，幸福安泰。