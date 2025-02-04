麥美娟：關愛隊無私精神深受社會認同 區議員成績前所未見
撰文：馮子健
出版：更新：
民政及青年事務局今日（4日）舉辦新春酒會，局長麥美娟致辭時表示，過去關愛隊無私精神深受社會認同，區議員成績前所未見，離不開中央的領導、特首的帶領、社會的鼎力支持，認為成果都屬階段性，局方工作永遠都是進行式，往後一刻都不會鬆懈。
麥美娟致辭時表示，過去民政以「家和萬事興」作為主軸，全體區議員上任三個月內成立辦事處，上任首個月成立提振地區經濟小組，形容成績是前所未見，反映區議員出色表現。她說關愛隊運作順暢，探訪約34萬有需要住戶，提供約3.6萬次簡單家居或其他支援服務，又舉辦2.1萬個社區活動，並在突發事件時不分晝夜提供服務，形容無私精神深受社會認同。
她表示民青團隊的成績離不開中央指導、特首帶領、社會各界鼎力支持。她表示所有成果是階段性，局方工作永遠都是進行式，一刻都不會鬆懈，會變革求新服務市民，讓香港家和萬事興。她表示2025年是充滿希望及挑戰的一年，民政團隊會做好各項工作，祝願祖國富強、香港繁榮。
特首李家超致祝酒辭時表示，祝願國家繁榮昌盛、國富民強，特區萬佳安泰，民歡業旺，市民如意吉祥，幸福安泰。
麥美娟：研發平台助關愛隊處理行政工作 續辦提振地區經濟活動今年第二季辦美好家庭選舉 麥美娟：鼓勵多關心家人令社會更和諧區議會提振經濟小組少開會 麥美娟：性質不同、不應著眼開會次數關愛隊｜麥美娟：服務期結束後整理工作報告 適當形式向市民介紹民青局長麥美娟年結 讚新區議會主動性高、將退休民政署長有熱誠