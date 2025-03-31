香港藝術節落幕共呈獻51節目　羅淑佩：看了12個　精彩紛呈

文化體育及旅遊局局長羅淑佩周日（30日）表示，除了「盛滙超級三月」的啟德開幕、LIV Golf、Art Basel、Art Central和Hong Kong Sevens等以外，其實今年從2月到3月還有第53屆香港藝術節，今年共呈獻了51個節目。她早於去年10月與朋友一起訂票，最終看了12個不同類型的表演，形容精彩紛呈又各擅勝場。



圖為2025年3月30日，文化體育及旅遊局局長羅淑佩發帖稱，在第53屆香港藝術節看了12個不同類型的表演。（羅淑佩Facebook圖片）

最愛節目為粵劇《武松》

羅淑佩表示，12個表演包括古典音樂會、傳統粵劇和歌劇、經典文學名著「雷雨」的話劇、結合魔術或多媒體的表演，以至激情澎湃的阿根廷鼓舞等。

當中她最愛的是古腔演出的粵劇《武松》，稱除「景陽崗打虎」、「大鬧獅子樓」和「殺嫂」的功架動作戲，一場足本「戲叔」細膩無比、風趣惹笑，近年罕見，相信即使年輕觀眾也會十分欣賞。羅淑佩稱作為粵劇迷 現在已開始期待阮兆輝明年的新創作。

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她又稱，另一個令她印像極深刻的是坂本龍一的遺作《Time》，大師以其最後聲音，說出人從絕望到希望的心境，以及生命的週而復始，由80歲的舞者擔綱演出，其中一段內容更以莊周夢蝶為題材，看後令人思考良久。

羅淑佩指今年的音樂演出也十分精彩，除她之前貼文提及的Sir Andras Schiff外，周六（29日）閉幕演出的國家大劇院管絃樂團是首次來港，上下半場演奏曲風截然不同但水平同樣高超的作品，還在encore時以「生日歌」跟全場樂迷一同提前一天慶祝樂團成立30週年，為今屆藝術節畫上完美句號，她已開始期待明年的第54屆香港藝術節。