菁英會新年度辦多項青年交流項目　組織青年到訪東江水冀飲水思源

菁英會公布在2025/26年度將以「青年交流菁動力」、「品牌發展新動力」及「地區聯結行動力」三個範疇展開連串計劃，將舉行到廣西百色希望小鎮、到福建省三市及「山城」重慶；為紀念及慶祝今年東江水供港60周年，計劃組織本地青年到訪，寄語青年人不忘飲水思源。



菁英會公布在2025/26年度將以「青年交流菁動力」、「品牌發展新動力」及「地區聯結行動力」三個範疇展開連串計劃。（菁英會提供圖片）

菁英會今日（12日）舉行傳媒午宴，總結2024年工作成果。主席林智彬表示，從2024年2月至今，共舉辦逾100個以青年為主體的活動，圍繞「港澳青年看祖國」系列活動、青年宿舍計劃、博鰲亞洲論壇青年論壇2024香港會議及其他本地青年活動。

他指該會踐行「匯聚青年精英、研究傳播國情、關注社會熱點、構建時政智庫」的宗旨，聯繫及推動各界心繫香港、心繫國家。他表示，將積極探索新產業、新業態，體現「烈火金鋼」的堅強品質，在國家新一輪改革開放中發揮更大改用。

菁英會主席林智彬表示，從2024年2月至今，共舉辦逾100個以青年為主體的活動。（菁英會提供圖片）

該會常務副主席黃進達公布2025/26年度項目計劃。青年交流項目方面，將帶領香港青年到廣西壯族自治區的百色希望小鎮進行訪問與交流；帶領香港中學生到東莞市進行訪問交流與籃球技能訓練；帶領香港青年到福建省福州市、寧德市、廈門市進行訪問與交流；舉行「海南逐夢藍天研學團」，探索中國航天事業；組織香港本地從多方面向香港青年展示重慶市的面貌。

常務副主席黃進達公布2025/26年度項目計劃。（菁英會提供圖片）

今年為東江水供港60周年，因此將舉行「探源東江水——厚植家國情」香港青年研學團，組織香港本地青年到訪，寄語青年人不忘飲水思源。該會又會舉行暑期內地實習計劃，篩選港青年到內地廣東省以及四川省進行實習。

該會今年組織香港大學生參加「博鰲亞洲論壇年會」擔任志願者工作，讓學生了解國際級會議的運作；繼續舉辦「中國外交知識進校園教育講座」系列活動，帶領當區中小學生了解國情、歷史和文化，提升學生對新時代中國特色大國外交的認識；續辦「全民速創」構思比賽。