長和賣碼頭｜港澳辦再轉載評論文章 促盡快回頭改變錯誤決定
撰文：蕭通
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針對長和或向美資財團出售巴拿馬運河資產，港澳辦周三（2日）再度轉載《大公報》評論文章，重申長和的港口交易涉及國家安全和利益，國家市場監督管理總局依法審查合情合理合法。作為香港的重要企業，長和必須尊重國家利益，應當承擔最基本的責任義務，必須盡快回頭，改變錯誤決定。
國家利益有凌駕性 接受國家審查屬全球做法
文章引述全國政協副主席梁振英表示，國家利益有凌駕性，舉世皆然。美國人提出的要求也不是「在商言商」，而是為了國家利益。反問如果中國要買美國芯片企業，美國企業願意賣，美國政府會否同意。
立法會議員鄧飛表示，對於涉及重大基礎設施的交易，接受國家審查是全球普遍的做法，不僅中國如此，其他主要經濟體也有類似的監管機制。他指出，企業在跨國經營時應該有國家安全風險意識，尤其是在涉及關鍵基礎設施、戰略資源或地緣政治敏感項目的交易中，應評估交易可能對國家安全和國家利益造成的影響。
香港中國旅遊協會副理事長、東區區議員林心廉表示，美國外國投資委員會曾否決中資收購半導體企業，歐盟亦嚴格審查能源、交通領域的外資並購。中國的審查機制與國際接軌，是保護國家經濟主權的必要之舉。中國的審查絕非「排斥外資」，而是為市場劃定健康邊界。
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