去年有逾3.6萬嬰兒出生、連升兩年　政府：生育率下跌趨勢扭轉

政府提交立法會的文件指，本港的生育率有回升，2024年有36700名嬰兒在本港出生，總和生育率為841、即每千名女性一生產下841名嬰兒，屬2021年以來的新高，也是總和生育率連續第二年上升。當局認為，是因為隨著疫情消退，加上現屆政府推行包括新生嬰兒獎勵金在內的多項鼓勵生育措施，生育率的下跌趨勢已見扭轉。



政府指本港生育率的下跌趨勢已扭轉（廖雁雄攝）

政府提交立法會研究人口政策和措施小組委員會有關提升本地勞動力的文件中指出，促進人口增長最根本的方法是提高生育率，因此政府推出一系列鼓勵生育措施，包括提供公共房屋和居者有其屋優先揀樓上樓、加強託兒支援、增加稅務優惠、發放新生嬰兒獎勵金等安排，以締造一個有利生育的環境鼓勵市民生育，為本港的長遠經濟發展提供所需人力，以及緩減人口老化的問題。政府亦持續推行不同家庭友善措施，以及加強育幼服務體系建設，加強支援在職家庭育兒，有助促進釋放婦女勞動力。

政府提交立法會文件指本港的生育的下跌趨勢已見扭轉（立法會文件）

當局又提供了最新的生育率數據，指香港過去十多年的出生人數大致呈現下跌趨勢。自2020年起，香港人口持續出現自然減少，即出生人數少於死亡人數。新冠疫情期間，總和生育率更曾一度下跌至2022年的701的低水平，即代表若根據該年15至49歲女性的生育率，每1000名女性一生只會產下701個嬰兒。

當局指，隨着疫情消退，加上現屆政府推行包括新生嬰兒獎勵金在內的多項鼓勵生育措施，生育的下跌趨勢已見扭轉。2024年，有36700名嬰兒在香港出生，總和生育率亦已回升至841，是2021年以來新高，也是連續第二年有上升。

政府會多管齊下，促進本港人口增長以提升勞動力（資料圖片）

雖然出生率有回升，但受人口高齡化影響，勞動人口（不包括外籍家庭傭工），由2019年的365.9萬人減少至2024年的347.1萬人。同期勞動人口參與率（不包括外籍家庭傭工）亦延續長期的下跌趨勢，由2019年的58.6%下跌至2024年的54.7%。當局稱，會多管齊下透過包括鼓勵生育、人才入境計劃、輸入勞工計劃等，促進人口增長以提升本地勞動力。