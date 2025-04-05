日夜都繽紛｜議員查詢開支　麥美娟：同事同時做多項工作難分拆

政府去年推出「18區日夜都繽紛」活動，多名議員借審議本年度預算案的特別財委會向當局查詢活動開支、成效等，但民政及青年事務局回應稱無備存各項活動人流資料，也未能提供開支等資料。民青局局長麥美娟今日（5日）表示，屬下團隊和同事同一時間做多項工作，難以單獨分拆出日夜都繽紛活動的開支。



「18區日夜都繽紛@夜屯園」在屯門文娛廣場舉行。（郭梓謙攝）

多名立法會議員關注「18區日夜都繽紛」活動成效及開支，但民政及青年事務局回覆立法會特別財委會的議員提問時指出，一系列活動的類型和性質不盡相同，當局無備存各項活動的人流統計，且由於各項活動涉及的工作由各區民政處以現有資源及人手推行，也無開支等相關資料。當局只指「18區日夜都繽紛」一系列活動去年1月下旬推出，至今年首季共舉行60多項，包括市集嘉年華、傳統文化及新興文娛活動等，認為成功帶動市面氣氛，吸引不少市民參與，商戶普遍亦反應正面。

麥美娟今日回應稱，同事籌備「18區日夜都繽紛」活動的同時，也要負責處理地區內很多不同的活動和工作，根本不能分開計算：「怎樣能分開來計算，一天內有多少小時做『18區日夜繽紛』活動來計算開支。正如我一天內會做『18區日夜都繽紛』活動，也有其他不同的工作，譬如今天早上有青年的活動等。」她強調，同事multi-task同一時間做多項工作，實在不能計算出使用多少人手開支。

麥美娟參與九龍城潑水節（麥美娟FB圖片）

但她也提供了部分地區活動的人流數據，她指觀塘區區議員上任首月，立即在觀塘舉辦了一個夜市，吸引入場人次超過80萬。九龍城區因特別多泰國商舖，符合區情舉辦了泰國潑水節；屯門舉辦了「夜屯園」，按着屯門後面青山的山勢做了一系列的霓虹招牌的布置裝置和辦了一個市集。九龍城、屯門等活動每一次都有十多萬人參與，帶動的經濟效益都是相當高的。

「18區日夜都繽紛＠光劍攻殼＠深水埗」（歐嘉樂攝）

她續稱，九龍城的潑水節，附近商戶食肆反映那一晚可以做幾輪生意，估計在整區可以帶動到千萬的生意額。深水埗也曾辦夜市集「18區日夜都繽紛＠光劍攻殼＠深水埗」活動，有商戶指生意額在兩天已經有超過七位數字。