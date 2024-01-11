18區「日夜都繽紛」　麥美娟：為市民提供好去處、可刺激地區消費

行政長官李家超本周二（9日）在行政會議前指，各區議會將成立專責工作小組，協助推展由本月起至五月舉行的「日夜都繽紛」活動。民政及青年事務局長麥美娟接受報章專訪時指，並非認為推出「日夜都繽紛」活動，便一朝即可振興經濟，而是因疫情令市民覺沉悶，提供更多好去處，或多或少可刺激地區消費。



麥美娟（蘇煒然攝）

麥美娟指，今次區議會推出的地區振興經濟活動，主要分三類，包括把傳統活動發揚光大、增添新元素及提出新概念。18區設立專責小組有統籌作用，但她也認為部分活動會因舉行時期相同，較難協調，如天后誕、舞火龍等，但幾區同時舉行可讓市民有多個選擇。

至於會否為振興經濟活動訂立指標，她指部分活動可設定參加人數或派出門票數量，但一些街頭活動則難計算。

她又指，疫情後不少市民覺得社區沉悶，雖然去年曾推「開心香港」美食市集等，但有市民希望延長或增加活動，又指有市民反映只有「夜繽紛」不足夠，稱「唔出夜街但都想玩」，因此會按各區區情安排活動，笑言不會勉強為了「夜繽紛」，而把譚公誕活動放到晚上進行。