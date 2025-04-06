七師傅預測李家超會否連任特首　提一有利因素會行運｜政壇諸事町

近期先後預言地震和股市跌市成真的玄學家七仙羽（七師傅），在一個節目中被問到政治話題 —— 「李家超會唔會連任特首？」作為香港掌舵人的李家超生肖屬雞，七師傅說李家超今年會行運，然而下屆特首選舉是2027年羊年，「同佢無沖，又唔會話最勁最好」，目前太早下定論不穩妥，亦要配合八字計算。



行政長官李家超。（鄭子峰攝）

李家超盼專注特首工作 未正面回應連任否

67歲的李家超餘下特首任期還有約兩年，去年被問到會否考慮爭取連任時，他表示做行政長官是一份使命，現時只得一個想法，就是全程投入，以無私態度及考慮整體公眾利益推動政策，做好任內工作，未有正面回應。

不要理會時間是長與短，如果認為是正確的，無論是哪一人去做這個工作，是好的政策都會再推行，就是這個使命，別無他想，這樣就會做到最好的成績，才符合使命的要求。 行政長官李家超

七仙羽（七師傅）被問到李家超會否連任特首，她說要配合八字計算才穩妥。（資料圖片/黃浩謙攝）

七師傅預測李家超會否連任特首 提一有利因素

每逢農曆新年鄉紳都會求車公靈籤給予香港啟示，如該年正值特首選舉，預言特首人選更會成為焦點。近期先後預言成真的七師傅前晚（4日）在電台主持陳志雲的網上節目中，被問到李家超會否連任特首，她表示1957年出生的李家超生肖屬雞，「屬雞本身今年行運」，到2027年特首選舉是羊年，「2027年同佢無沖，又唔會話最勁最好」。

不過，七師傅都留一線，稱連任特首涉及大問題，首先要結合李家超的八字計算，才會較穩妥。加上，她說距離2027年還有兩年，以塔羅牌或靈擺通靈都只是預視到近期的事，「亂咁噏對任何人都唔公平，要再詳細啲Check（檢查）。」

李家超2022年4月辭任政務司司長，預告若請辭獲中央批准，將參加特首選舉。 （羅君豪攝）

李家超2022年虎年辭職選特首，七師傅當時預測屬雞的人事業運十分好，可以在虎年中出擊，雖有阻滯但最後必有好結果，與身邊人保持良好關係，避免同伴在臨門一腳成功之前搞破壞，問題最後都能解決。