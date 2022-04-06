特首選舉進入提名期，早前特首林鄭月娥宣布不會競逐連任，而政務司司長李家超今日（６日）已向特首請辭開始休假，並指若請辭獲中央批准，將參加來屆特首選舉。李家超1957年出生，生肖屬雞，其實香港一眾玄學家在2022的虎年運程書早有提及雞年出生的人今年必會行大運，有個玄學家更指1957年的人更可能會開創新機！



李家超今（６日）早離開住所。（羅君豪攝）

政務司司長李家超今日（６日）在記者招待會表示，如果其辭職獲得中央批准，打算準備參選行政長官。

根據蘇民峰、麥玲玲和七師傅分析雞年出生的人在虎年的運勢，差不多一致認為雞年今年會行大運，蘇民峰更指尤其寒命人往後六年將會運程將會逐步提升！

麥玲玲:貴人力量強大

按麥玲玲的運程書所講，屬雞的人有吉星「紫微」及「龍德」，這組吉星代表領導地位，反映於事業之上可謂無往而不利，尤其任職大機構者將有不俗升遷運，無論從事文書工作抑或紀律部隊均可有明顯突破；加上貴人力量強大，個人才能及工作表現將備受上司認同，亦有被提拔機會，只要順勢而行即可於職場上大展拳腳不過。

李家超4月2日到全港多區派發抗疫物資。（資料圖片）

由於事業發展稱心如意，面對新工作範疇容易感到輕微壓力，可幸虎年貴人助力充足，遇有疑問不妨虛心請教前輩，問題有望迎刃而解。

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不過屬雞朋友今年有「暴敗」星入主，代表做事仍有困難阻滯，雖然與上司關係和諧，但與同輩及下屬則難免有人事紛爭。建議肖雞者虎年要多花時間處理人際關係，盡量於職場上做到面面俱圓，以免成為攻擊對象而影響上揚運勢。

特首林鄭月娥宣布不會競逐連任，而政務司司長李家超今日（６日）已向特首請辭並開始休假（資料圖片)

蘇民峰：進入木火運第一年

在秋冬出生的屬雞人士，今年為木火運的第一年，往後六年木火運雞年朋友的運程將會逐步提升，即使未入大運，也能因一段好的流年運而提升一步；如果已經入了大運，在這段期間更要積極進取，望能在這期間，獲得最好成績。

而在1957年出生的雞年人士，今年是思想學習投資年，踏入退休年齡的朋友在這時候才作新嘗試相信會有些冒險；但如果已經在商場上，這個投資年仍然是可以考慮的，尤其是秋冬天出生的寒命人，説不定仍能開創新機。

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七師傅：避免同伴搞破壞

七師傅也在書中表示，屬雞的朋友在虎年事業運十分好，可以在虎年中出擊，雖有阻滯,但最後必有好結果，與身邊人保持良好關係，避免同伴在臨門一腳成功之前搞破壞，問題最後都能解決。

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