施政報告｜李家超：無意開新稅　23條立法會重點解說　無回應連任

《施政報告》提出興建多條鐵路及多項重大基建，行政長官李家超接受電視台訪問時指，無意開徵新稅項，指設立大型發展項目融資委員會和辦公室，是為了開拓更多融資方式，例如共同營運即政府在項目有主導權，但同時也有投資性。



至於遲遲未完成的《基本法》23條立法，他指今次《施政報告》已定下完成的實線，又稱會向一些特別關注條例內容的群團進行重點解說，例如新聞界和商界。他相信，經歷了2019年的混亂，及《香港國安法》實施後，社會對過去一些妖魔化的抹黑言論早已心裡有數。



昨日立法會答問會上有議員指在新一份《施政報告》公布後，若即時舉行特首選舉，他必然成功連任。被問到他是否有連任的打算時，李家超沒有正面回應，只說：「做好工作是本份，將來的事將來想。」又稱要感謝政府團隊的支持。他強調出任行政長官是一份使命，要不斷求進帶領香港不斷創高峰：「沒有最好，只有更好。」



特首李家超表明無意開徵新稅項。（林靄怡攝）

他接受有線電視訪問時被問及施政報告提出多項重大基建發展，錢從何來？他回應時主動表明，無意開徵新稅項，但同時強調公帑要用得其所，提出成立大型發展項目融資架構正為尋找新的融資方法。他指過去幾年因抗擊疫情，政府開支龐大，但也強調公共開支有時不能只看一年的數字，要看長遠，他又預計今年的赤字應較去年略低。

北都發展可考慮採用共同營運模式

他指，發展大型基建未必一定全由政府承擔，過去西隧便是以BOT的形式建造，即由私人興建，營運一定年期後再交回政府。而明日大山嶼或北部都會區的發展，均可考慮引入更多不同的融資方法，以北部都會區為例，因劃分成四個區域，部分區域可考慮採用共同營運的模式。

會用易明語言向市民解說23條立法

至於《基本法》23條立法，他強調一定會做好解說工作。至於會否以白紙草案方式進行諮詢，他則指實際諮詢及條文，要待方案做好後再決定。他重申一些特定群體例如新聞界、商界一定會作重點解說，也會用易明的語言向市民解說，強調市民獲《基本法》訂明的權利一定會受保障。

他相信，經歷2019年的混亂，加上《香港國安法》的實施和政府多推行愛國教育後，市民對妖魔化的抹黑言論早已心中有數。

李家超：現在是適當時間「減辣」

另外，他今早（27日）在英文電子傳媒訪問中表示，提出減低股票印花稅及部分樓市「辣招」並非一些新措施，而是本港面對物業價格下跌及其他金融市場的競爭，目前是適當時間回復至原來的水平。

數年前香港面對樓市炒賣，樓價上升及房屋供應不足等問題，但現時情況有顯著改變，特別是利息上升，亦無跡象顯示會很快回落，政府需要留意市場情況作出改變。

他表示，雖然減低有關稅項，會令政府的收入減少，但希望透過增加交易及流動性來增加相關稅收，至於是否有效，政府會密必監察情況，有專家指出，如政府現時不採取措施，情況會變得更差。