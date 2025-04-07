恒指暴跌｜關稅戰衝擊全球股市「娛圈女股神」忽然蒸發914萬港元

美國總統特朗普（Donald Trump、又譯川普）4月2日宣佈的關稅政策，讓台股7日一開盤就狂瀉2000點，而張鈞甯2022年2月砸6016萬台幣（約1410萬港元），以每股私募價格235元（約55港元）認購藥華藥私募股票256張，2025年3月時還被粗估獲利約上看1億多台幣，被外界封為「女股神」，如今則蒸發約3900萬台幣（約914萬港元）。



張鈞甯「女股神」身份受矚目。（聯合報授權使用／記者沈昱嘉攝）

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3月6日張鈞甯出席新劇《化外之醫》首映會時，談到此事則撇清：「誤會大了，請不要聽信江湖傳言。」並解釋當初認購是希望可以研發更多藥物，認為對疾病會有幫助。3月3日時藥華藥的收盤價633台幣（約148港元），所以當時張鈞甯可說是獲利上億台幣。

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不過事隔一個月，因為特朗普的關稅政策，7日藥華藥跌停至482.5台幣（約113港元），瞬間就損失3900萬元（約914萬港元）。但因為張鈞甯當初是私募價格235台幣（約55港元）買進，所以目前還沒有虧錢，只是獲利大幅縮水，目前仍賺6千多萬元。

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