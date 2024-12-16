47人案｜梁國雄亦就定罪判刑提出上訴　至今共13被告提申請

立法會前議員梁國雄，在民主派47人辦初選涉顛覆案中被裁定罪成，被判囚6年9個月，他亦有就其定罪及判刑提出上訴，令本案提上訴的人士增至13人。



早前已提上訴的13人包括：吳政亨、林卓廷、彭卓棋、鄒家成、黃碧雲、楊雪盈、余慧明、何桂藍，鄭達鴻、陳志全、何啟明，及譚得志，除譚外，首12人均經審訊後被裁定罪成，被判囚6年半至7年9月不等，他們均有就定罪及刑期提出上訴，認罪譚得志只被判囚4年5月，他只就刑期提出上訴，司法機構網站顯示未有聆訊日期。

案中共有45人有罪，被判囚4年2月至10年。律政司早前確認不會就各人刑期提覆核後。

已提出上訴的12名被告：

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民主派47人參與初選時，被指作出違反《港區國安法》的行為，被控串謀顛覆國家政權罪，其中45人有罪，案件2024年11月19日判刑，最後有罪的45人入獄4年2月至10年。

其餘被告的判刑：

4名組織者囚6年1月至10年

經審訊被裁定罪成的被告只有2人未提上訴

最遲認罪的兩名被告囚5年2月及5年7月

民主黨及公民黨認罪的6被告囚4年2月至5年1月

黃之鋒等10人囚4年3月至4年11月

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岑子杰毛孟靜等8人囚4年2月至4年5月

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劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

案件編號：CACC253,263/2024

案情回顧（詳看以下４文）

與判刑相關的文章

初選案時序。(詳看下圖)

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31名認罪被告

戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告

吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

兩名被告脫罪

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

他們全被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們在2022年參與戴等人籌辦的泛民派初選時串謀顛覆國家政權。

16名不認罪被告兩人脫罪的裁決理由。

45名罪成被告的求情。

案件編號：HCCC69-70/2022