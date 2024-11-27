47人案｜4名經審訊裁罪成被告提上訴　包括黃碧雲鄒家成

民主派47人參與初選被指違《國安法》的案件，45人有罪並被判囚4年2月至10年不等，其中4名經審訊被判罪成，並被判囚6年半至7年9月的被告，包括：鄒家成、黃碧雲、楊雪盈和余慧明，昨(26日)向上訴庭就定罪和刑期提出上訴，司法機構網站顯示未有聆訊日期。



4名上訴人：鄒家成、黃碧雲、楊雪盈和余慧明，均是經審訊而被裁定串謀顛覆國家政權罪成，早前被裁定為「積極參加者」的鄒家成被判囚7年9個月，僅次囚10年的戴耀廷。余慧明、黃碧雲、楊雪盈及同樣被裁定為「積極參加者」，余被判囚6年9個月，黃楊二人均囚6年6個月。

其他被告的判刑

餘下10名經審訊被裁定罪成被告

+ 5

4名組織者

最遲認罪的兩名被告

民主黨及公民黨認罪的6被告

黃之鋒等10人

+ 5

岑子杰毛孟靜等9人

+ 4

14名經審訊被裁定罪成的被告：吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

案件編號：CACC253/2024