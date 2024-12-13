47人案｜再有4名被告提上訴　包括認罪被判囚4年5月的譚得志

撰文：安梓寧
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民主派47人辦初選涉顛覆案，45人有罪並被判囚4年2月至10年。繼律政司早前確認不會就各人刑期提覆核後，日前再有4名被告提出上訴，包括3名不認罪的被告：鄭達鴻、何啟明及陳志全，另早前認罪並被判囚4年5個月的譚得志，亦有就刑期提上訴。至今共已提上訴共有12人。

最新提出上訴的4人分別為：鄭達鴻、陳志全、何啟明，及譚得志，首3人均是經審訊後被裁定罪成，鄭及陳被判囚6年半，何則囚6年7個月，譚是4人中唯一認罪的，亦是首名罪而認罪被告就刑期提出上訴。

早前已提上訴的8人包括：吳政亨、林卓廷、彭卓棋、鄒家成、黃碧雲、楊雪盈、余慧明及何桂藍，他們已先後就定罪及刑期提出上訴，司法機構網站顯示未有聆訊日期。

47人案｜4名經審訊裁罪成被告提上訴　包括黃碧雲鄒家成47人案．上訴｜何桂藍成第五名提出上訴的被告47人案｜林卓廷吳政亨彭卓棋等3人提上訴　至今共8人提申請

最新提出上訴的4人：

已提出上訴的8名被告：

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民主派47人參與初選時，被指作出違反《港區國安法》的行為，被控串謀顛覆國家政權罪，其中45人有罪，案件2024年11月19日判刑，最後有罪的45人入獄4年2月至10年。

其餘被告的判刑：

4名組織者囚6年1月至10年

經審訊被裁定罪成的被告只有3人未提上訴

最遲認罪的兩名被告囚5年2月及5年7月

民主黨及公民黨認罪的6被告囚4年2月至5年1月

黃之鋒等10人囚4年3月至4年11月

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岑子杰毛孟靜等8人囚4年2月至4年5月

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劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

案件編號：CACC253,263/2024

案情回顧（詳看以下４文）

47人案・回顧一｜為團結辦初選　一瘋狂想法反深化矛盾遺罪證47人案・回顧二｜焦點轉向否決權　氣氛轉激進傳統政黨亦搶韁47人案｜3年前馬拉松式提堂多人不適　4年後同地裁決仍支持者眾47人案｜31人開審前已認罪　包括戴耀廷黃之鋒楊岳橋胡志偉等

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初選案時序。(詳看下圖)

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31名認罪被告

戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

14名經審訊被裁定罪成的被告

吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、余慧明。

兩名被告脫罪

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司早前表示就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。

他們全被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們在2022年參與戴等人籌辦的泛民派初選時串謀顛覆國家政權。

16名不認罪被告兩人脫罪的裁決理由。

47人案・裁決懶人包｜劉偉聰李予信脫罪　16被告裁決理由一覽47人案・裁決理由1｜被告對運用否決權有共識　足證協同顛覆意圖47人案・裁決理由2｜李予信在黨作協議簽聲明時仍未成候選人47人案・裁決理由3｜劉偉聰是否支持否決預算案　法官存疑47人案・裁決理由4｜議員有責任審批財案　無差別否決違反基本法

45名罪成被告的求情。

47人案．求情一｜戴耀廷自覺應囚2年　袁嘉蔚已結婚望過新生活47人案．求情二｜岑敖暉毛孟靜望出獄陪家人　余慧明錯在太愛香港47人案．求情三｜張可森稱已反省感愧疚　梁國雄稱要持續抗爭47人案．求情四｜林景楠稱受渲染間接成亂港分子　何桂藍無求情

案件編號：HCCC69-70/2022

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