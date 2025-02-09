47人案︱14被告及律政司上訴　排期7.14處理上訴許可

民主派初選案去年11月判刑，45人被判囚。當中14人已就定罪及判刑提上訴，律政司亦就劉偉聰被裁定罪名不成立提出上訴。司法機構網站顯示，兩案將於今年7月14日進行聆訊，料需時10日。



已提出上訴的14名被告：

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14名經審訊被裁定罪成的被告已就定罪及判刑提上訴，包括鄒家成、吳政亨、何桂藍、林卓廷、余慧明、黃碧雲、楊雪盈、彭卓棋、譚得志、何啟明、鄭達鴻、陳志全、梁國雄及黃子悅。其中認罪被告譚得志和黃子悅提出刑期上訴，其餘12人則提出定罪和刑期上訴。

劉偉聰及李予信經審訊後脫罪，律政司只就劉的無罪裁決上訴，但沒有就李的裁決上訴。法庭排期在7月14日開庭處理上訴許可申請，預計需時10日。

律政司就劉偉聰被裁定罪名不成立提出上訴。(資料圖片/黃文謙攝)

案件原涉45名被告，被告李予信及劉偉聰罪名不成立，餘下45人串謀顛覆國家政權罪成，被判囚4年2個月至10年不等。

案件編號：CACC253/2024