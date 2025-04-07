毛樂禮首以大律師公會主席身份外訪　解說香港司法制度獨立運作

正在地中海島國馬爾他的大律師公會主席毛樂禮，今日（7日）出席英聯邦律師協會舉辦的雙年會議。毛樂禮表示，今次是他上任以來首次以公會主席身份，到海外參與國際論壇，形容是難得的平台，與不同司法管轄區的法律界領袖面對面交流，維持香港與其他國際組織的聯繫，他亦向與會者講解香港司法制度獨立運作，以及法律服務的優勢。



4月7日，大律師公會主席毛樂禮出席英聯邦律師協會舉辦的雙年會議。（大律師公會）

與全球數十個司法管轄區600名法律業界交流

一連五日的雙年會議由英聯邦律師協會舉辦，昨天（6日）起在馬爾他舉行，是法律年度的國際盛事之一，匯聚全球幾十個司法管轄區的600名法律執業者，就行業現況及最新發展交換經驗，涵蓋行業獨立性、商業法、法治等議題。會議以「適應未來」為主題，探討以創新思維，克服全球化下的挑戰，同時以視像形式在多倫多、倫敦、悉尼、吉隆坡、德里等七個城市同步舉行，地域上跨越五大洲。

4月7日，大律師公會主席毛樂禮出席英聯邦律師協會舉辦的雙年會議。（大律師公會）

介紹香港普通法制及司法機構獨立運作

毛樂禮聯同高等法院上訴法庭副庭長麥機智、律師會副會長黎雅明等獲邀出席會議。毛指會議讓全球不同司法管轄區的法律界領袖及年輕律師聚首一堂，面對面交流，他亦把握機會向與會者講解公會的專業角色及香港在國際仲裁服務的優勢等，介紹香港在一國兩制下的普通法制度，以及司法機構的獨立運作。

4月7日，大律師公會主席毛樂禮出席英聯邦律師協會舉辦的雙年會議。（大律師公會）

毛樂禮指公會會繼續積極派代表，包括新晉大律師，到全球各地參加國際會議，連繫其他法律團體，保持香港在國際上的競爭力，鞏固香港作為國際法律服務及爭議解決中心的地位。他亦歡迎各法律團體的代表到訪香港，參與法律年度開啟典禮等活動，親身了解香港的司法制度。

4月7日，大律師公會主席毛樂禮出席英聯邦律師協會舉辦的雙年會議。（大律師公會）

英聯邦律師協會是一個國際法律組織，其執委會由60名來自不同司法管轄區的法律界代表組成，協會曾於1983年及2009年在香港舉辦雙年會議，香港、倫敦及墨爾本是少數兩度獲選址舉辦雙年會議的城市。