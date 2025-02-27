預算案提擴港資港法港仲裁　毛樂禮：有助香港法律業拓展內地業務

香港大律師公會首次與香港國際法律人才培訓學院合作，為「全國涉外仲裁人才培訓班」學員舉行座談會，一連兩個星期討論仲裁及跨境爭議。大律師公會主席毛樂禮表示，剛發表的財政預算案，提出擴展「港資港法港仲裁」至大灣區城市等措施，有助香港法律執業者在內地拓展業務。他認為香港有關仲裁的法制基礎穩健，仲裁裁決可在內地及不同司法管轄區互相執行，座談會進一步深化兩地法律服務的交流，相信有助推動更多合作。



座談會與80位內地法商精英交流。（大律師公會提供）

「全國涉外仲裁人才培訓班」由香港國際法律人才培訓學院與內地司法部合辦，80位內地學員來自不同背景，包括多間大學的法學院、仲裁委員會、律師事務所代表，亦有投資公司、電子科技、能源等等企業代表。這是香港國際法律人才培訓學院去年11月正式啟動以來，與大律師公會的首個合作項目。

毛樂禮﹕推廣港仲裁創兩地合作機會

毛樂禮上星期出席首場座談會並致辭，指培訓班的學員背景多元，感謝學院的邀請和安排，為公會與內地各領域的法律專才，提供面對面的交流平台，他又指香港在一國兩制下實行普通法制度，語言及地域上的優勢無可取替，隨著跨境仲裁的需求日益增加，香港成為內地及其他司法管轄區的國際聯絡人。他期望透過座談會，向內地同業推廣香港的高水平仲裁服務，為兩地法律界創造合作機會。

康亞男（大律師公會提供）

許偉強（大律師公會提供）

公會四位仲裁專家講解

大律師公會的首場座談會，由公會內地事務常委會聯席主席許偉強，聯同委員康亞男為學員講解《香港仲裁條例》，分析香港及內地在仲裁程序的異同，並以個人經驗分享兩地律師在國際仲裁案件的合作優勢。

譚允芝（右）及羅凱文（左）（大律師公會提供）

第二場座談會則由公會前主席譚允芝資，及大律師羅凱文，介紹香港大律師在跨境爭議中的角色，以及分析仲裁機構規則及案例。香港國際法律人才培訓辦公室主任楊玲，感謝大律師公會代表的分享，她指培訓班有助內地的法律執業者，認識及了解國際仲裁，透過香港「走出去」。