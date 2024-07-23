衞生黑點｜食環署全港450地點裝攝錄機監察棄置垃圾 北角增5個
撰文：區禮城
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食環署六年前展開網絡攝錄機試驗計劃，跟進非法棄置垃圾的行為，截至今年6月中，已在全港各區450個黑點，安裝網絡攝錄機。當衞生情況有顯著改善時，拍攝操作就會移至其他地點，原址的攝錄機保留待需要時再啟動。
該署檢視了東區的成效後，將更新安裝攝錄機的地點，在北角新增4個地點，包括糠水道和錦屏街。
食環署向東區區議會提交文件，提及2018年6月起展開網絡攝錄機試驗計劃，透過分析錄像所搜集的資料，跟進非法棄置垃圾行為。截今上月中，已在全港約450個黑點，安裝網絡攝錄機。
該署有各區的安裝名單，2019年諮詢過東區區議會後，按建議優次的23個地點安裝了攝錄機。文件顯示過去一年，安裝攝錄機的黑點中，接獲最多投訴的是23宗的西灣河成安街與大石街交界，其次是14宗的筲箕灣南安街公廁對出行人路，第三是分別有10宗的筲箕灣金華街與望隆街交界，以及鰂魚涌站吩尼街出口。
食環署表示，檢視東區現時安裝網絡攝錄機的地點成效，及分析有關投訴數字、執法數字和違法的嚴重程度等因素後，更新了安裝地點名單，共有17個地點，當中5個是新增地點都在北角，包括近糖水道、春映街、錦屏街、東匯坊及健康東街。
當衞生情況有顯著改善時，食環署會把攝錄機的拍攝操作移至其他地點，原址的攝錄機保留，待需要時再啟動。各地點的攝錄機會繼續按實際需要運作，以打擊法棄置垃圾行為。
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