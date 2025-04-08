美國關稅｜出口商生產陷停擺周轉難　經民聯倡准企業延期還款

美國總統特朗普上周三（2日）宣布對全球幾乎所有國家、地區徴收「對等關稅」，其中中國稅率達34%，中國上周五（4日）宣布反制措施，對所有來自美國商品同樣加徵34%關稅。行會成員、經民聯立法會議員林健鋒今日（8日）表示，本港出口商因美國加徵關稅致生產停擺，面臨資金周轉難題，經民聯今日晤金融管理局，冀當局和銀行允許企業延期還款，並延長和放寬出口信用保險中的「付貨前保險」，讓被美商不合理取消訂單的企業獲得賠償。



三名經民聯立法會議員（左起）吳永嘉、林健鋒和陳祖恒冀政府和銀行允許企業延期還款，並延長和放寬出口信用保險中的「付貨前保險」（何夏怡攝）

林健鋒倡允許企業延期還款

林健鋒說，特朗普瘋狂加稅，令香港出口商首當其衝承受惡果，如果關稅問題惡化，本港出口製造業會步入寒冬。他表示支持特首李家超今早所提七個應對措施，支持按照《基本法》維持香港自由港的地位。

林健鋒續指，近期收到企業反映，美國進口商逼迫香港出口製造商分攤加關稅的後果，例如下單後遲遲不肯收貨、不「找數」，令到廠家資金周轉成問題，「交唔到租，仲要出糧同俾MPF」，很多出口製造商的生產被迫停止，「囤積的貨物數以千計」。

他表示，經民聯今早已經與金管局會面，希望局方和銀行盡量允許企業延期還款，「唔好call loan」追討還款，且將今年11月到期的「還息不還本」的安排再延一年。

經民聯冀出口信用保險局延長和放寬付貨前保險（Getty）

倡延長付貨前保險 保障出口商

林健鋒又指，政府要求招商引資，商界一定會做，但需要政府配合，例如出口信用保險的保障應更全面，例如延長和放寬付貨前保險，讓被不合理取消訂單的出口商獲得賠償。

他續指，現時新興市場的保費比傳統市場要高，希望信保局將其降低到與傳統相若，幫助招商引資。

四名經民聯立法會議員（左起）吳永嘉、劉業強、林健鋒和陳祖恒均要求政府支援本地出口商（何夏怡攝）

林健鋒亦表示，現時銀行收緊借貸，反令客戶借貸需求增加，需要更多流動資金，故經民聯建議政府合作放寬資本投資者入境計劃（CIES）中對房地產投資限制，並希望按揭證券公司（HKMC）加快處理中小企投資擔保計劃的索償流程。