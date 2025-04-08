特朗普「對等關稅」撼動全球　專家拆解佈局：「辣招」只有一目的

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的「對等關稅」，掀起全球恐慌性賣壓。專家認為，特朗普關稅意在重塑全球金融系統、改造金融秩序，但這些做法或許無法讓美國更偉大，可能會推升物價，促使貿易夥伴另尋市場，並恐危及美元的主導地位。



《MarketWatch》專欄作家達斯（Satyajit Das）指出，特朗普想重塑美國及全球金融體系，「對等關稅」可能只是這個大膽策略的第一步，而非最後一步。特朗普的目標之一是掌控美國貨幣政策。二是改造國際貨幣系統，白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）就任前，提出海湖莊園協議，打算用關稅和貨幣調整，迫使其他國家向美國做出經濟讓步。

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特朗普新金融秩序的另一要素，是替美國創造外國收入和資源。此種情況下，美國盟友須做出選擇，一是增加國防支出（目前軍工業由美國業者主導），或是支付美國的保護費用。烏克蘭研擬中的礦物與能源協定就是一例，美國試圖替相關援助取得報酬。達斯認為，同樣地，美國保護台灣的交換條件是取得台積電股權，並非無法想像。

然而，特朗普策略或許行不通，當局作法忽略了措施帶來的深遠影響，以及受影響國家的的反應。

達斯表示，短期而言，由於許多美國進口產品無法找到替代品，可能會推升物價、或是導致部分必需品短缺。相信外國企業會自行吸收關稅，太過牽強。2016年美國進口商品未見漲價，是因美元強勢，但特朗普當局表態想要弱勢貨幣。特朗普揚言，車廠若轉嫁上揚成本，將遭懲罰，只是把成本從消費者轉回企業。

長期來說，美國也許能用國內生產，取代一些進口。但轉變不會快速發生，消費者須面對高昂價格、選擇變少。儘管重振低附加價值產業的前景渺茫，但高階製造業回流也不容易，主要是美國勞工缺乏必須技能，而且這些產業通常高度自動化，難以創造就業。

達斯估計，關稅或許有助美國貿易夥伴。對美國銷售減少，生產商被迫降價，並將庫存銷往其他市場。美國貿易夥伴可望從中獲得的長期益好，是減少依賴美國消費者。另外，干擾資本自由流通，恐危及美元的主導地位，這對美國經濟優勢地位的重要性，遠勝製造業。

另一方面，特朗普政府也可能對美國資本市場，帶來永久傷害。米倫的重整美債提議，有如技術性違約，不會讓美國更偉大，反倒會讓美國加速從強大走向衰落。米倫建議用零利率或低利率的百年期公債，取代部分美國現行公債。

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