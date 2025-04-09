美議員再提案倡廢除港經貿辦特權　外交部駐港公署斥干擾正常交流

美國有國會議員再次提案，建議廢除香港駐美經貿辦的特權，外交部駐港特派員公署今日（9日）指，美國個别政客再次推動有關法案，詆毁香港自治和法治，叫囂取消香港駐美經貿辦事處有關待遇甚至關閉辦事處，發言人表示強烈譴責和堅決反對，又指美國個別政客出於自身政治私利，公然詆毁抹黑香港經貿辦，不僅干擾破壞港美正常交流合作，更暴露出其看不得香港安、見不得香港好的險惡用心。



外交部駐港特派員公署

發言人強調，香港駐美經貿辦是特區在美官方機構，對促進港美經貿文流與務實合作發揮積極作用，正常履職不容無理質疑。中方敦促美國個别政客立即懸崖勒馬，立即停止干預香港事務。若美方一意孤行，必將遭到中方堅決回擊。

再有美國國會議員提案倡廢除香港駐美經貿辦特權。（Reuters）

身兼美國國會及行政當局中國委員會聯席主席的共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）及民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）美國時間周一（7日）提交法案，根據議案標題，提及在香港若不再享有高度自治下，要求美國總統廢除賦予香港經貿辦的某些特殊待遇、豁免及特權。

今次是在美國國會新立法年度再次啟動相關立法程序。美國國會有議員在上屆會期曾提案，建議賦權美國當局廢除三個香港駐美經貿辦的特權，甚至可在法案通過後要求限時內關閉經貿辦，議案獲眾議院通過，但休會前未提交參議院。