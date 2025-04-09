特別財會｜過去3年54項活動獲「M」品牌支持　資助額6.24億元

政府成立「M」品牌計劃，以配對撥款和直接補助金支援大型國際體育賽事在香港舉行。文化體育及旅遊局回覆立法會特別財委會的書面質詢時指出，過去3年共有54項獲「M」品牌計劃支持的大型國際體育賽事在香港舉行，獲批資助總額為6.24億元。



「M」品牌計劃檢討原預計去年第三季完成，但至今仍未公布，選委界立法會議員管浩鳴敦促局方說明延誤原因。局方表示，正總結過去一年多「M」品牌活動自上一輪優化措施下的推行經驗，並檢視「M」品牌計劃各項優化措施的成效。將於稍後公佈進一步完善「M」品牌計劃的詳情。



選委界立法會議員陳曼琪（歐嘉樂攝）

陳曼琪問及過去3年「M品牌計劃」的成效和開支

選委界立法會議員陳曼琪問及，過去3年「M品牌計劃」的成效和開支如何，除了與LIV Golf探討長遠合作外，是否還有其他規劃。

局方回應指，過去3年，共有54項獲「M」品牌計劃支持的大型國際體育賽事在香港舉行，獲批資助總額為6.24億元。局方表示，會繼續透過「藝術及體育發展基金」支持「M」品牌制度及支援計劃，並會更策略性地吸引為香港帶來顯著經濟效益的體育活動持續落戶香港，例如已連續2年在香港舉辦的LIV Golf，政府正認真與其探討長遠合作，當有進一步消息會向外公布。

民建聯立法會議員鄭泳舜（馮子健攝）

鄭泳舜促交代宣傳「M」品牌活動詳情 局方：難以分開量化

民建聯立法會議員鄭泳舜則問及，盛事統籌協調組會否主動引入適合香港舉辦的大型體育活動；局方會否向本地及海外遊客宣傳「M」品牌活動，以收集大數據等方式，評估參與不同「M」品牌活動的旅客人數。

局方表示，盛事統籌協調組將持續加強相關政策局、部門和法定機構就盛事活動的溝通和協作，既重質亦重量。隨着啟德體育園正式開幕，政府會透過不同媒體宣傳有關的「M」品牌活動，局方亦會在其網頁提供大型本地國際體育賽事的相關資料，同時與香港旅遊發展局合作，向海外遊客宣傳「M」品牌活動。不過，局方指上述工作由現時的人手編制承擔，難以分開量化。

管浩鳴(盧翊銘攝)

文體旅局：有一項活動因未能符合規定而被扣減資助金額

管浩鳴問及，過去3年未達「M」品牌活動承諾的活動有否扣減資助，以及「M」品牌計劃檢討延誤至今的原因及完善計劃的方向。

局方回應指，當活動獲頒「M」品牌後，主辦單位須簽署協議條款，承諾按照在申請過程中提交的活動提案舉辦活動，並在活動結束後6個月內向文化體育及旅遊局提交評估報告及經審計的帳目報表。

局方以表演賽或邀請賽為例，在足球場舉行的活動，每個比賽日須至少吸引15000人次付費入場。倘若活動的門票銷量未能符合上述最低規定，政府將按比例扣減補助金總額。截至2025年3月，在2022/23至2024/25年度已完成監察及評估的活動中，有一項活動因未能符合上述規定而被扣減資助金額。