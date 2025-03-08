桌球大獎賽「趕客」M品牌1700萬補助全批？文體旅局：評估後再定

啟德體育園舉行的世界格蘭披治桌球大獎賽周日（9日）將迎來冠軍戰，至於大獎賽首日（2日）趕客件，文體旅局局長羅淑佩形容非常不理想，消委會截至周五（7日）亦收到4宗相關投訴。

大獎賽獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，並獲「M」品牌上限的 1700 萬元補助金，那如表現不理想下會否撤減補助？文體旅局今日（8日）回應指，主辦方須在活動結束後6個月內向局方提交評估報告及經審計的帳目報表，局方會檢視賽事及報告，以監察及評估活動安排，再決定最終資助金額。



世界格蘭披治桌球大獎賽為政府「M」品牌認可項目，文體旅局回覆查詢確認，賽事獲得上限為1,700萬元的補助金，當中包括配對撥款、場地及市場推廣。問到事件會否影響補助金額時，該局稱主辦單位須承諾按照在申請過程中提交的活動提案舉辦活動，並在活動結束後6個月內向局方提交評估報告及經審計的帳目報表。

該局又說，文體旅局會檢視賽事及報告，以監察及評估活動的安排，再決定最終資助金額。

文體旅局局長羅淑佩（右三）在內的主禮嘉賓一同進行開球禮。（梁鵬威攝）

桌球大獎賽周二（4日）在啟德體育園舉行，惟首日賽事比賽超時，大會在球手仍在比賽期間，要求觀眾離場，引起觀眾不快，羅淑佩翌日即開腔指「非常不理想」，要求讓觀眾留至比賽完結。主辦方亦致歉，並安排換票，其後比賽日賽至凌晨亦未趕觀眾離開。

去年2月足球球會國際邁阿密訪港，球王美斯未有上陣。（資料圖片/袁志浩攝）

過去曾有成功申請資助但活動未如理想狀況，去年2月足球球會國際邁阿密訪港，惟球王美斯未有上陣，引起極大不滿，主辦方其後宣布撤回「M」品牌及1,600萬基金申請。