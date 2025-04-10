特別財會｜陳美寶：重點檢討香港仔及城隧收費　研推統一叫車平台

立法會特別財會今日（10日）審議運輸及物流局本年度開支，局長陳美寶表示，正檢討調整停車咪錶收費、交通違例罰款及隧道收費，其中逾34年無調整的香港仔隧道及城門隧道收費，會重點檢視，料今年第二季提交立法會諮詢。



另外，正試運的兩支的士車隊，面對車輛及司機數量不足，市民反映叫車有困難，她指除了的士車隊各自設有平台外，政府正研究建立統一平台，方便市民叫車。



運輸及物流局局長陳美寶（廖雁雄攝）

隧道、停車咪錶、交通罰款等收費或提升

陳美寳在會上表示，正積極檢討各項交通收費及罰款，包括多年無調整的停車咪錶收費、交通違例罰款及隧道收費，預備今年第二季提交立法會諮詢。其中，隧道收費檢討，陳美寶稱要全盤考慮，其中香港仔隧道及城門隧道的收費超過34年無調整，政府會重點審視，希望達至「用者自付、收回成本」原則。

實政圓桌田北辰指，大老山隧道及獅子山隧道每年賺錢，建議在已收回成本情況下，在非繁忙時間減價或免費。

3月3日，運輸署舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

政府正研設統一叫車平台

陳美寶又透露，與環境及生態局研究調整電動私家車牌照費，令收費緊貼國際收費基礎。

目前有兩支的士車隊正試運，但面對車輛與司機不足，市民叫車有困難。選委會界議員吳傑莊關注，5支的士車隊須於7月前運作，當局有否更多資源協助車隊提升市民體驗，及會否調整網約車合法化管理框架。

陳美寶回應指，5支的士車隊正用各自方法籌備，政府會積極協助。智慧交通基金協助車隊發展或落實科技設施，而在重要關口包括機場預留上落客點，當局亦積極籌備方便市民約車的統一平台，希望當車隊運作後進一步惠及市民。至於網約車平台的規管，她表示沒有鬆懈，希望今年內向立法會介紹建議。

啟德智慧綠色集體運輸系統（運輸及物流局FB）

陳美寶：全速推展智慧綠色集運

陳美寶亦交代公共運輸項目的進度，正施工的東涌線延綫、小蠔灣站、屯門南延綫、古洞站和洪水橋站將在2027年起落成；北環綫主線的前期建造工程亦已展開，目標是2034年落成。

她又指，政府亦正全速推展智慧綠色集體運輸系統項目，目標是今年就啟德項目招標、明年就東九龍及洪水橋／厦村及元朗南新發展區項目招標，希望於翌年批出合約。同時，力爭於今年內就南港島綫（西段）項目開展詳細規劃及設計。