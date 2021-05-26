政府明年起推不停車繳費系統　262名隧道收費員被取代生計受影響

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-26 18:43

港府計劃於政府隧道推出不停車繳費系統，取代人手繳費，有議員關注隧道員工生計會受影響。運輸及房屋局局長陳帆今日（26日）以書面回覆議員質詢時表示，在未來2、3年，預計有262名收費員受到影響，其中紅磡海底隧道受影響人數最多，涉及52人。 陳帆表示，鼓勵營辦商協助受影響員工轉換崗位，例如提供駕駛考試費用或訓練，以助轉職為交通督導員。

繳費貼成本約60至70元，使用期估計為7年。(立法會文件圖片)

工聯會立法會議員陸頌雄提出書面質詢，表示有工會代表透露，不停車繳費系統推出後，各隧道的收費員及支援人員可能職位不保，要求政府及相關公司保障員工權益。

各隧道／管制區受影響的收費員人數（運房局資料）

陳帆以書面回覆稱，計劃在2022年底起，陸續在政府收費隧道和青沙管制區，實施不停車繳費系統，屆時將毋須收費員收取隧道費。按現時初步估算，料一共有262名收費員受影響，當中最多的為紅隧，涉52人；獅子山隧道亦有48人料受影響。

除了收費員，陳帆稱，部份職位如助理營運主任、營運組長、行政及輔助人員、技工等，在實施不停車繳費系統後，亦毋須再兼顧與收取隧道費相關的工作。他續指，運輸署一直鼓勵營辦商，協助其收費員及受影響員工轉崗位，例如提供駕駛考試費用或訓練，以助轉職為交通督導員。

陳帆表示，如收費員已符合運輸署要求，完成24天訓練課程，及獲取其他交通督導員入職資格，會考慮讓轉職收費員豁免交通督導員的部分入職要求，如須有一年相關工作經驗等。

(立法會文件圖片)

政府考慮招標時 要求投標者聘回現職隧道員工

陳帆又指，推行不停車繳費系統時，新的服務商需要具豐富經驗的人員，協助操作系統及處理相關工作，政府會考慮在隧道費服務商招標時，加入投標者須招聘現職隧道員工。他表示，假如個別員工的僱傭合約需被終止，署方會確保營辦商按照《僱傭條例》（第57章）及管理合約的條款，支付員工應得的所有解僱補償。

電動小巴試驗計劃料2023年展開

除了不停車繳費系統，政府近年亦推展電動車，包括電動小巴。環境局局長黃錦星在立法會上表示，政府已預留8,000萬，以資助約40輛電動小巴及充電設施，推動電動公共小巴試驗計劃。他表示，計劃料2023年展開，會有不同路線作12個月的試驗，之後再檢討，並制訂路線圖。

政府之前計劃於近月啟用的觀塘市中心公共運輸交匯處，設置小巴快速充電設施。黃錦星表示，環保署於2020年10月發公告，邀請承辦商自費設置充電設施，條款包括充電收費要訂於業界可接受的水平，當時收到5份建議書，但經審視後，全部未能符合訂明的要求。署方已於3月22日再發邀請，共接獲4份建議書，現正評審。