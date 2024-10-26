蕭澤頤：大多反修例被捕年輕人感後悔　不要求支持警隊但勿再犯法

反修例事件發生至今第5年，警方共拘捕過萬人、超過2,000人須承擔法律責任，當中不少是年輕人。警務署署長蕭澤頤表示，過去曾到懲教署探訪該批反修例入獄年輕人，大部分表示感到後悔及覺當時被人利用，認為社會應給予後悔且已承擔法律責任年輕人機會，否則社會只會是輸家。他又強調不是要求該些年輕人支持警隊：「我唔係expect你一定要支持我哋警隊，但你唔好再去犯法。」



另外，他稱今年底前會在全港安裝615組閉路電視，料明年底一共會安裝2,000組，之後每年希望安裝2,000至2,500組，以助防罪滅罪等。



警務署署長蕭澤頤表示，過去曾到懲教署探訪該批反修例入獄年輕人，大部分表示感到後悔及覺當時被人利用。（資料圖片/歐嘉樂攝）

稱已悔改反修例年輕人應獲給予機會 否則社會是輸家

警務署署長蕭澤頤今早（26日）接受電台訪問時，提到過去曾到懲教署探訪反修例入獄的年輕人，甚至接觸出獄後的年輕人，大部分年輕人均表示感到後悔，覺得當時被人利用，認為情況有所改善。

他表示，探訪該些年輕人時通常與其父母一同前往，發現許多屬草根階層，父母難得供書教學、部分甚至已讀大學，認為該批年輕人被人利用煽動犯事是沉重打擊。

蕭強調若這些年輕人感到後悔，且已承擔法律責任，社會應給予機會他們，「如果唔畀機會最開心係邊啲人？就係背後一路煽動出嚟個班人，迫到細路埋牆角，對整體、社會可能都係一個輸家」。

反修例事件發生至今第5年，至今警方共拘捕過萬人、超過2,000人須承擔法律責任。（資料圖片／張浩維攝）

反修例事件發生至今第5年，至今警方共拘捕過萬人、超過2,000人須承擔法律責任。（資料圖片）

他又說，並非要求該些年輕人要支持警隊，但必須不要再犯法，否則一違法警隊便必定會執法，「我唔係expect你一定要支持我哋警隊，但你唔好再去犯法，因為你犯法最大受害人始終係你自己或你屋企人。」

另外，蕭澤頤稱警隊至加緊安裝閉路電視，強調世界多個城市都有安裝CCTV，其中新加坡已安裝超過9萬支、至2030年會有20萬支；英國倫敦更在90年代已開始安裝，目前市內有超過80萬支。

警務署署長蕭澤頤表示，過去曾到懲教署探訪該批反修例入獄年輕人，大部分表示感到後悔及覺當時被人利用。（資料圖片/廖雁雄攝）

年底前全港裝615組閉路電視

他稱今年底前，會在全港安裝615組閉路電視，至本月中已安裝476支，破獲罪行達38宗，相信月尾應增至42宗，當中包括謀殺、行劫及爆竊等。他期望明年底一共會安裝2,000組，之後每年希望安裝2,000至2,500組，除防罪滅罪及制造阻嚇力外，亦可協助做人流管制。

警務處前處長曾偉雄的住所早前亦遭爆竊，蕭澤頤稱爆竊案今年頭三季見到明顯上升，幅度超過50%，損失金額增30%，當中主要是住宅上升，尤其是村屋的爆竊案增加，過去半年針對性、防爆工作，包括聯絡政府飛行服務隊做高空巡邏，並遣派無人機巡邏等，情況已有所改善。

蕭補充，今年首3季本港錄得超過7萬宗罪案，較去年同期上升4.8%，升幅主要來自詐騙、盜竊及勒索案件增加。詐騙方面，防止他們過數予可能涉及詐騙帳戶的「可疑識別代號警示」，預計明年首季將擴展至銀行自動櫃員機，屆時警示覆蓋率將由目前的超過80%，增至100%。