懲教署辦國安教育講座　唐英傑案改編微電影首播　逾千師生觀看

本月15日是「全民國家安全教育日」，懲教署今日（9日）舉行國安教育青少年座談會 ，超過29間中學、逾1600名師生到場參與。座談會上首播微電影《暫借的榮耀》，故事改編自首名因港區國案法而被判入獄的唐英傑。唐英傑透過另一影片，表明是微電影主角的真實人物原型，憶述「黑暴」期間見到網上很多「虛假和偏激資訊」，令他對政府感到不滿，決意要做一件「驚天動地」的事情表達憤怒，最終被判囚，現時感到很後悔，「為咗一刹那短暫嘅榮耀感，換嚟足足9年監禁。」



不少在場學生看畢後接受主持提問均表示，「不會因為壞事而失去自由」、「做錯事坐監不值得」等。



唐英傑回憶稱受偏激資訊影響犯案 「為咗一刹那短暫嘅榮耀感」

懲教署在座談會上首播改編自真實個案微電影《暫借的榮耀》，講述一名青年受朋友影響下，一度揚言「時勢做英雄」，其後在遊行示威期間，插着寫有「光」字口號旗幟的電單車衝越警方防線，最終涉嫌違反國安法而被判處入獄。

真實案件主角唐英傑透過影片表明身份，並說自己是首名觸犯港區國安法而被判入獄的人。他憶述2019年「黑暴」事件期間，「係網上見到好多虛假同偏激嘅資訊，令到我好唔滿意政府」，故決定做一件「驚天動地」的事，表達不滿。

真實案件發生於2020年7月1日，他駕駛插有「光時」黑旗的電單車衝向警員，其後被裁定「煽動他人分裂國家」及「恐怖活動」兩罪名成立，重囚9年。唐英傑在影片中表示，判刑後感到很後悔，又認為自己愚昧，「為咗一刹那短暫嘅榮耀感，換嚟足足9年監禁。」

他說最感到憤怒的是，當日慫恿他做這件事的人已經逃之夭夭，斥「叫人衝，自己縮」，最終令他失去自由，也失去與朋友和家人相處的時光。

不少在場學生看畢後接受主持提問均表示，「不會因為壞事而失去自由」、「不要有僥倖心理、犯法會坐監」、「做錯事坐監不值得。」

邀兩名反修例案青年分享 稱事後感後悔

懲教署亦邀請兩名更生人士現身分享，其中一名青年阿權（音譯）案發時中六，在2019年的理大事件中涉嫌暴動罪被捕，最終被判入教導所。他憶述當時透過社交平台認識網友，見到「人做我又做」 而犯案，現已感到十分後悔，並提醒年輕人要三思而後行。

另一名少女阿欣（音譯）於2021年因設街站被捕，同樣被判入教導所。她憶述當時年紀尚幼，不懂得分辨對錯，亦受社會氛圍影響，「傻更更嘅情況下出咗去」。她說沒想過後果如此嚴重，起初認為只是派宣傳單張，沒有實質傷害別人，後來才發現原來文字也會為他人帶來傷害。她的母親亦說，女兒被捕後一直感到沉重和難受，並感謝懲教署令女兒「企返起身」、「冇放棄自己」。阿欣聞言隨即眼泛淚光，哽咽地感謝母親。

署理保安局局長卓孝業致辭時稱，懲教署肩負維護國家安全的使命，協助在囚人士改過自新，亦走到社區宣揚防罪教育工作。他提到，不少違反國安法的年輕人誤信假消息或假新聞，以及被「虛榮的英雄感」作祟，最終承受法律後果。

他又指，不少在囚青年對國家認識不深，故懲教署透過不同計劃，提升他們對國民身份的認同，包括邀請他們在獄中擔任升旗隊等。