外電引述剛辭任終院非常任法官范禮全聲明：角色愈來愈不合時宜

路透社引述終審法院海外非常任法官范禮全辭任後發的聲明，稱海外非常任法官角色愈來愈不合時宜，但認為海外法官未來在香港國際商事法庭可能有實際角色。他也不同意海外法官服務終院是某種程度上參與國安法執行或者給予虛假合法性。



范禮全辭任終院非常任法官（資料圖片）

范禮全聲明指，尊重香港及在任海外法官的誠信及獨立，但認為海外非常任法官在終院的角色愈來愈不合時宜，甚至可以說是裝飾性。他不同意海外法官服務終院是某種程度上參與國安法執行或者給予虛假合法性，又說海外法官未來在香港國際商事法庭可能有實際角色。聲明又提到「香港是中國唯一可任命外籍法官的地方」。

來自澳洲的范禮全生於1947年，1972年在西澳洲獲認許為大律師及律師。1986年獲委任為澳洲聯邦法院法官，2008年出任澳洲首席大法官，2017年起成為香港終院非常任法官。司法機構昨日回覆傳媒查詢時，證范禮全已向香港特別行政區行政長官遞交辭呈。范禮全法官離任後，終審法院共有九名非常任法官，包括四名非常任香港法官，以及五名來自英國及澳洲的非常任普通法法官。

司法機構指政府已發聲明，沒有補充（資料圖片 / 高仲明攝）

對於范禮全的聲明，司法機構回覆稱政府日前已發聲明，沒有補充，聲明提到海外非常任法官參與終院審判對本港國際化法律環境及普通法法理發展有貢獻，他們與常任法官並肩工作，說明終院具備持久的實力和承受挑戰的能力。特區政府會全力支持司法機構，繼續致力委任和保留外籍非常任法官的工作，竭盡所能善用普通法制度堅定維護香港法治。