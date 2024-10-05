張國鈞：非常任法官離任有不同理由　如無根據批評法治會反駁

本港陸續有終審法院海外非常任法官離任。律政司副司長張國鈞今日（5日）表示，終審法院海外非常任法官離任有不同原因，部分涉及個人理由。對於有離任的法官批評香港法治受損，他表示不需要放在心上，很多法官對香港法治評價高以及予以肯定，但對於「唔啱聽」的說話都不會掩蓋耳朵，會撫心自問、有不好的地方便改，但如果認為沒有根據，當然有時會反駁。



香港終審法院。

張國鈞指，對終審法院海外非常任法官的貢獻予以肯定，對香港普通法發展帶來非常積極作用。他留意到近年一些國家，特別是英美對法官給予政治壓力，亦指出多名在任或剛離任的法官，對香港法治都給予公道及肯定的評價。張國鈞表示，法官及香港法律制度維持非常優良表現，望社會對香港法治環境「有底氣」，呼籲海外政客不要再嘗試攻擊或破壞香港法治。

此外，張國鈞指法官有進有出很正常，任何實行普通法的司法管轄區的出色法官，司法機構亦會予以考慮。