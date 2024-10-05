張國鈞：非常任法官離任有不同理由 如無根據批評法治會反駁
撰文：文維廣
出版：更新：
本港陸續有終審法院海外非常任法官離任。律政司副司長張國鈞今日（5日）表示，終審法院海外非常任法官離任有不同原因，部分涉及個人理由。對於有離任的法官批評香港法治受損，他表示不需要放在心上，很多法官對香港法治評價高以及予以肯定，但對於「唔啱聽」的說話都不會掩蓋耳朵，會撫心自問、有不好的地方便改，但如果認為沒有根據，當然有時會反駁。
張國鈞指，對終審法院海外非常任法官的貢獻予以肯定，對香港普通法發展帶來非常積極作用。他留意到近年一些國家，特別是英美對法官給予政治壓力，亦指出多名在任或剛離任的法官，對香港法治都給予公道及肯定的評價。張國鈞表示，法官及香港法律制度維持非常優良表現，望社會對香港法治環境「有底氣」，呼籲海外政客不要再嘗試攻擊或破壞香港法治。
此外，張國鈞指法官有進有出很正常，任何實行普通法的司法管轄區的出色法官，司法機構亦會予以考慮。
終院海外非常任法官范理申不續任 成今年第5名離任海外法官上任兩周年｜李家超稱司局長符要求留任 海外非常任法官制度繼續麥嘉琳年初續約星洲法院3年 上周宣布退休不續任終院非常任法官終院非常任法官岑耀信辭任後撰文：香港法治面臨嚴重危險終審法院非常任法官麥嘉琳宣布退休不續任：信法院決心會維護法治兩終院非常任法官辭任 謝偉俊：法律執行要貫徹始終尊重市民自由