非常任法官范禮全請辭　司法機構：不影響終院運作　政府表示遺憾

司法機構今日（11日）回應傳媒查詢表示，終審法院其他普通法適用地區非常任法官范禮全，已向行政長官李家超遞交辭呈。司法機構表示，范禮全在請辭時重申，他一直敬重終審法院所有法官的獨立性和誠信，又稱近期的法院人員變動不會影響終審法院的運作。



政府發言人其後表示，對范禮全辭任香港特區終審法院非常任法官表示遺憾，並感謝對方過去多年的貢獻。



范禮全。（資料圖片）

司法機構：感謝范禮全的重大貢獻 以及其對香港法治的支持

司法機構表示，在范禮全法官離任後，終審法院共有9名非常任法官，包括4名非常任香港法官，以及5名來自英國及澳洲的非常任普通法法官。司法機構表示，終審法院的上訴個案數字一直保持穩定，近期的法院人員變動不會影響終審法院的運作。司法機構感謝范禮全法官在任期內對終審法院工作的重大貢獻，以及對香港法治的支持。此外，司法機構表示，會繼續物色本地及海外的合適人選出任非常任法官。

政府發言人：個別法官的去留不會削弱香港特區司法制度的基礎

政府發言人其後發稿，表示范禮全在其致行政長官的請辭信中表示，十分尊敬香港特區司法人員及其獨立性和誠信，對與他們共事感到榮幸。特區政府表示謝意。

發言人表示，具聲望的海外法官加入香港特區終審法院作為非常任法官，參與終審法院審判，對本港國際化法律環境及香港普通法的法理發展有所貢獻。他們與常任法官並肩工作，正好說明終審法院具備持久的實力和承受挑戰的能力。香港特區的司法制度受《基本法》保障，享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉。個別法官的去留不會削弱香港特區司法制度的基礎，亦無損特區政府堅持維護法治的決心。