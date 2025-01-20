法律年度｜終院非常任法官離職　林定國：海外有人施壓求撇清關係

律政司司長林定國今日（20日）出席2025年法律年度開啟典禮，致辭回應去年5名終審法院外籍非常任法官離任，批評有海外人士試圖向法官施加「不當壓力」，要求他們與香港法院「撇清關係」，威脅香港法治及普通法發展。他同時強調，仍有多名外籍法官同意續任及願意接受委任。

林定國又表示，何人威嚇審理國家安全案件的法官，都不可能是真正關心香港的法治。另外，《政府租契續期條例》去年7月生效，大部分政府租契可續期50年，林定國形容新機制消除了「2047年最後期限」的疑慮。



斥有海外人士向法官施不當壓力 強調多名外籍法官續任

林定國引用國家主席習近平去年12月在澳門的重要講話，指一國兩制體現了和平、包容、開放、共享的價值理念。談到包容和開放，他提到香港可從其他普通法司法管轄區聘用法官。

去年有5名終審法院外籍非常任法官離任，引起公眾關注。林定國認為有主要來自海外的人士，試圖向外籍法官施加「不當壓力」，要求他們與香港法院「撇清關係」，他表示十分遺憾。他認為威脅到香港的法治，也波及普通法的整體發展。

1月20日，2021年曾入院放病假數月的國安法指定法官、總裁判官蘇惠德出席法律年度開啟典禮。（直播截圖）

他指，前英國最高法院院長廖柏嘉勳爵已同意自去年3月延長任期3年；前澳洲聯邦法院首席大法官歐頌律法官去年5月獲委任，任期3年；而早於1998年首次獲委任、歷來任期最長的外籍非常任法官賀輔明勳爵，最近也同意自今月12日起再續任三年。政府會全力支持司法機構，日後繼續委任和保留非常任法官。

香港終審法院。(資料圖片)

《政府租契續期條例》生效 林定國：消除「2047年最後期限」疑慮

《政府租契續期條例》去年7月5日生效，林定國形容是證明「一國兩制」原則不會改變的重要法律措施。條例規定除了少數例外，生效當日之後到期，而無權續期的政府租契，可續期50年而無須補繳地價，意味着租契年期可超越2047年。

新機制消除了所謂「2047年最後期限」的疑慮，讓物業業主、投資者和金融機構安心。 律政司司長林定國

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稱任何人威嚇國安案件法官 非真正關心香港法治

香港去年3月制定《維護國家安全條例》。林定國表示，除非安全首先受到保障，否則香港不可能在「一國兩制」的原則下，充分發揮其獨特優勢，繼續作為國際金融、航運及貿易中心。

他指出香港法院監督負責監督國家安全法的執行。儘管普通法早已確立司法機關須尊重行政機關對國家安全的評估，但上訴法庭去年5月一項判決中裁定，法院尊重行政機關的同時，至少在3個範疇有資格自行作出判斷：涉及受措施影響人士的基本權利；涉及公平審訊規定的爭議；涉及司法公開的問題。

鑑於香港司法機構在維護國家安全方面具有重要職能，任何人威嚇審理國家安全案件的法官或以任何方式干預相關司法程序，都不可能是真正關心香港的法治。 律政司司長林定國

《維護國家安全條例草案》。（資料圖片／盧翊銘攝）

國際調解院總部設於舊灣仔警署 料年底開始運作

林定國又在致辭中透露，《關於建立國際調解院的公約》的談判去年10月在香港完成，公約的簽署儀式將於今年再度於香港舉行。參與談判的締約國同意把國際調解院總部，設於香港，由舊灣仔警署改建而成。工程預計年中完成，年底開始運作。

舊灣仔警署改建成國際調解院構想圖。（資料圖片／報告截圖）

林定國表示，政府會繼續善用香港的普通法制度，在本地和國際間維護和推廣和平、包容、開放、共享的重要價值理念，但強調政府不會獨力行事。他又指司法機構、律政司和兩個獨立法律專業團體是本港法律制度的四大支柱。儘管角色和職能不同，但有同樣強烈的使命感，以及堅定維護和加強香港法治的決心。