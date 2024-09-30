終院海外非常任法官范理申不續任　成今年第5名離任海外法官

再有終審法院海外非常任法官離任，范理申（Nicholas Phillips）以「個人理由」明天（1日）起不續任，結束12年的海外非常任法官任期。司法機構表示，范離任不影響終院運作，將繼續於香港及海外物色非常任法官。



再有終審法院海外非常任法官離任，范理申（Nicholas Phillips）以「個人理由」10月1日起不續任。（司法機構相片）

終院海外非常任法官范理申不續任

司法機構指，雖然近年有些非常任法官離任，但大部分在任或已離任的非常任法官，曾公開重申他們對香港司法獨立的持續信心及對法庭維護法治的承諾。

范理申2012年10月1日起出任終院非常任法官，任期至今已12年，司法機構感謝范支持香港法治及貢獻終審法院，又表示大部分在任或已離任的非常任法官，曾公開重申他們對香港司法獨立的持續信心及對法庭維護法治的承諾。

岑耀信（左）和郝廉思（右）今年亦辭任終院海外非常任法官。（司法機構）

范理申成為今年第5名離任海外法官

范理申離任後終審法院海外非常任法官降至6人，連同范理申今年至今有5名海外非常任法官離任，包括岑耀信、郝廉思、紀立信及麥嘉琳。

其中，岑耀信曾指47人案14名不認罪被告被判罪名成立，是他決定辭任的最後一根稻草；郝廉思解釋辭任因為香港的政治狀況；麥嘉琳辭職時則指，對法院的獨立性、以及維護法治的決心充滿信心；紀立信則以「年事已高，不欲續任」為由不續任。

紀立信。