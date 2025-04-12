搶人才｜孫玉菡吉隆坡推介香港：具雙重角色　兩文三語助無縫融合

勞工及福利局局長孫玉菡今日（12日）下午結束馬來西亞三日訪問行程，晚上返抵香港。他離開前在吉隆坡出席粵港澳大灣區人才匯聚發展推介會，並為主題論壇致歡迎辭。他指，香港既是內地立足東南亞市場的門戶，亦可作為馬來西亞進入內地龐大市場的跳板，這雙重角色乃其在粵港澳大灣區的獨有優勢，並強調廣東話、英語及普通話均為兩地流通語言，有助馬來西亞人才在港無縫融合。



孫玉菡今日（四月十二日）在粵港澳大灣區人才匯聚發展推介會主題論壇致歡迎辭。（政府新聞處）

孫玉菡（前排中）、胡健民（前排左三）、劉鎮漢（前排右一）及駐雅加達經貿辦處長鄭青文（前排左一）今日（四月十二日）出席粵港澳大灣區人才匯聚發展推介會主題論壇（政府新聞處）

孫玉菡又指，特區政府早前成立由政務司司長領導的教育、科技和人才委員會，正是以香港「八大中心」戰略定位為基礎，靈活引入及匯聚不同界別人才，構建國際人才集聚高地，為香港以至國家高質量發展作出貢獻。

主題論壇後，孫玉菡參觀同場舉辦的企業招聘會，期間到訪多家企業的展位，了解他們為人才提供的職位，及各企業對國際人才的需求。不少就讀馬來西亞大學的學生及專業人士均到場了解在香港及粵港澳大灣區內地城市就業的機遇。

孫玉菡（前排左十二）、胡健民（前排右十二）、劉鎮漢（前排右九）及駐雅加達經貿辦處長鄭青文（前排左六）今日（四月十二日）出席粵港澳大灣區人才匯聚發展推介會主題論壇（政府新聞處）

推介會由勞福局及人才辦主辦，今日及明日（13日）在吉隆坡JW萬豪酒店舉行，預計共將吸引逾4 000人次參與。推介會分為主題論壇及企業招聘會兩部分，主題論壇邀請各界專家闡述大灣區的最新面貌及發展機遇，招聘會吸引近40家大灣區知名企業參加，涵蓋科技、信息技術、工程、金融、會計、法律服務、保險及地產等熱門行業，為東南亞的國際人才提供多樣化的職位選擇及發展機會。

孫玉菡（左六）、胡健民（左五）及劉鎮漢（左三）昨日（四月十一日）與馬來亞大學副校長Hasniza Zaman Huri教授（右五）會面，就培育和招攬人才交換意見。（政府新聞處）

孫玉菡（右）昨日（四月十一日）禮節性拜會中國駐馬來西亞大使館臨時代辦鄭學方（左），介紹香港特別行政區政府引進人才的工作。（政府新聞處）

孫玉菡（右三）及胡健民（左二）昨日（四月十一日）與馬來西亞人力資源部部長沈志強（左三）會面。駐雅加達經貿辦處長鄭青文（右一）亦有出席。（政府新聞處）

孫玉菡昨日（11日）拜訪馬來亞大學與副校長Hasniza Zaman Huri教授及其他大學高層管理人員。下午，孫玉菡率團禮節性拜會中國駐馬來西亞大使館臨時代辦鄭學方，闡述香港打造粵港澳大灣區成為國際人才集聚高地的工作。

隨後，孫玉菡與馬來西亞人力資源部部長沈志強會面，就加強區域合作交換意見。孫玉菡亦分別與香港馬來西亞總商會及馬來西亞中華總商會代表會面，了解當地的營商環境和人力市場情況，並邀請他們多到香港，探索發展的機遇。