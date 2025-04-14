特朗普關稅｜李家超：香港永遠倡自由貿易　歡迎志同道合企業來港

世界互聯網大會亞太峰會今日（14日）起一連兩日在灣仔會展舉行，行政長官李家超在開幕式表示當下時期充滿挑戰，地緣政治和貿易關係緊張，形容合作非常重要。他說香港永遠倡導自由貿易、多邊主義，亦願意提供一系列優惠措施給投資者，香港歡迎所有志同道合的企業來港，尋求商業發展，共同建設更美好的未來。



李家超（政府新聞處影片截圖）

出席世界互聯網大會亞太峰會的包括全國政協副主席王勇、國家互聯網信息辦公室主任、世界互聯網大會理事長莊榮文、港澳辦副主任、中聯辦主任鄭雁雄等。

李家超致辭時表示，峰會由香港主辦，亦是首次在內地以外舉行國際峰會，證明香港的國際創科樞紐地位非常重要且不斷上升，印證香港與國家發展戰略的深度融合。他表示，香港具有一國兩制的制度優勢，長期是內地與世界其他地區之間的重要商業通道，令香港既能接觸到內地市場，同時又保持與國際連接的優勢，擁有普通法法律制度，訊息及資本可自由流動。

北部都會區。(發展局圖片)

李家超又提到正在建設的河套深港科技創新合作區，將於今年開始營運，首批來自生命健康科技、人工智能、數據科學、新能源等支柱產業領域租戶將進駐，同時北部都會區是未來創新經濟引擎，北都面積佔香港三分一，並連接深圳，他有信心香港與深圳共同合作和努力，令合作區成為國際及世界級的創新中心，為國家創造新質生產力泉源。