澳門《論盡媒體》兩記者立法會採訪施政報告辯論　被警方帶走調查

澳門立法會就特首岑浩輝任內首份《施政報告》辯論，當地兩名《論盡媒體》記者今日 （17日）在立法會採訪期間，被警方以「妨礙議會秩序」及「非法錄影」為由帶走調查。



論盡媒體兩名記者在立法會採訪期間被警員帶走。（論盡媒體Facebook影片）

《論盡媒體》總編輯甄小島被帶返警察局

據了解，被帶走的包括《論盡媒體》總編輯甄小島，她目前在氹仔北安碼頭大馬路治安警察局總部大樓落口供。

論盡媒體表示兩名記者在立法會採訪期間，被警方以「妨礙議會秩序」及「非法錄影」為理由帶走調查。影片中可見，記者在立法會大樓外被警員帶上車時，一直詢問為何記者工作都要被帶上車，警方未有正面回應，僅指要帶走記者，回到警察局再解釋，又指要回去核實身份。

岑浩輝前日（15日）到立法會大會發表任內首份就施政報告，據報期間部分記者不准進入立法會大廳，並禁止影相。（論盡媒體）

岑浩輝前日（15日）到立法會大會發表任內首份就施政報告，據報期間部分記者不准進入立法會大廳，並禁止影相。（論盡媒體）

部分記者不准入立法會大廳採訪岑浩輝發表施政報告

岑浩輝前日（15日）到立法會大會發表任內首份就施政報告，據報期間部分記者不准進入立法會大廳，並禁止影相，包括《論盡媒體》三名記者，只可以大廳旁公眾室看直播。

澳門新聞局副局長黃樂宜被問到為何立法會大會篩選採訪傳媒、以及拒記者入場，黃樂宜回應指「你去問吓立法會。」（論盡媒體）

及後記者追問澳門新聞局副局長黃樂宜，為何立法會大會篩選採訪傳媒、以及拒記者入場，黃樂宜回應指「你去問吓立法會。」