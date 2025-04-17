關稅戰｜李家超向人大政協提七招：堅定與國家並肩作戰
特首李家超今午（17日）下午召開港區全國人大代表及全國政協委員專題座談會，主題是「團結應對美國歪理濫施關稅」。李家超表示，座談會集思廣益，是香港團結奮進的新起點，政府會凝聚一切力量，與霸凌主義鬥爭，越戰越勇，全力維護香港繁榮，並為推進強國建設與民族復興作出更大貢獻。
有份出席並發言的全國政協委員、中華廠商聯合會會長盧金榮表示，李家超提出繼續進一步融入國家發展大局、加強國際交往合作等七個應對措施，其後由各司局長回應提問或意見。廠商會希望「中小企BUD專項基金」可適用於更多經濟體、獲政策支持做內銷市場等，政務司副司長卓永興稱會交由商經局跟進。
李家超：準備好打持久戰 展現「烈火見真金」實力
李家超在社交網頁透露，他在座談會上指出，美國肆意破壞國際貿易秩序，嚴重違反世界貿易組織規則，擾亂全球供應鏈穩定。美國對零關稅的香港徵收的所謂「對等關稅」，連簡單數學題都算錯，示範了滿口歪理、霸權野蠻的真面目。
李家超強調，香港奉行自由貿易不會變，特區已決定向世貿組織針對美國提出申訴，捍衛合法權益。他形容，座談會各成員秉持正義，嫉惡如仇，堅定與國家並肩作戰，包括準備打好持久戰，通過分散風險開拓內需和海外新市場，加速推進升級轉型和品牌提升，提高生產與銷售網絡多元化，以及由加工轉為自主品牌，由「中國製造」升級為「中國名牌」等。
港澳辦主任夏寶龍周二在「全民國家安全教育日」講話中提出，企業家要以「烈火金剛」的堅強品質建設香港、紮根香港。李家超呼應道，烈火淬煉，百煉成鋼，香港要懷着「烈火金剛」的精神，創新創造，開創新機遇、新藍海，展現「烈火見真金」實力。
盧金榮指商界支持反制 有信心打贏關稅戰
盧金榮在會後指，與會者都支持國家反制，表示團結一心發揮香港優勢，利用好國家這個大市場和《內地與港澳關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），並加強國際交往，開拓東盟和一帶一路新興市場以有效分散風險，強調有信心國家打贏關稅戰。
李家超提七招應對美國加徵關稅
盧金榮稱，特首李家超在會上提出七招應對措施，包括進一步加快融入國家發展大局；加強國際交往合作，擴大香港經貿朋友圈，與更多國家及經濟體簽訂自貿協定；加快產業升級轉型；吸引高端人才，引進更多重點企業，強化香港競爭力；大力推動國際金融合作，鞏固國際金融中心地位；把握多國需分散地區風險的大趨勢，吸引更多資金進駐香港，本港在資產避險方面有無可取代的優勢；繼續為業界提供支援，協助企業應對挑戰。
廠商會倡政府幫內銷、增加BUD適用經濟體
李家超介紹「七招」後，部分與會者有發言機會，由各司局長分別回應。盧金榮稱，他在會上提到有美商延遲付款，希望加強還息不還本的支持，確保港出口製造商的現金流穩定；市場開發方面，希望中小企BUD專項基金可以適用於更多的經濟體，並且由政府幫手做內銷，讓商界搭上內地市場的快車。政務司副司長卓永興回應，會將意見交由商經局跟進。
主講的人大常委李慧琼稱，應加強與多邊貿易夥伴合作，推動全球經貿秩序朝著更加公正、合理的方向發展。團結的不僅是國內的凝聚，更要打好國際合作的基礎。面對不公不義的關稅壁壘，我們不畏懼、不妥協，以堅定態度向世界展示國家的應有立場與姿態。
李慧琼：中國不想打但不怕打貿易戰
李慧琼指，近日，美國動輒以歪理濫施關稅，以貿易不平衡等藉口，對中國商品加徵關稅，實質上是出於打壓中國發展、遏制中國科技進步的圖謀。這種單邊主義、霸凌行徑不僅違反世界貿易組織規則，更損害全球產業鏈與供應鏈的穩定。
她強調，中國一直以來堅持擴大對外開放，對於貿易戰雖不想打，但絕不怕打，以堅定態度回應挑戰。全社會要凝聚共識，形成對外鬥爭的堅強後盾，維護國家利益與經濟發展。只有團結一致，才能在逆境中突破、在壓力中壯大。
多名港區人大代表和全國政協委員於下午大約二時，先後現身政府總部，包括港區人大代表陳帆、徐莉、文穎怡、鄺美雲，政協常委、身兼中華總商會會長的蔡冠深、身兼廠商會會長的政協委員會盧金榮等。