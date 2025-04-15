國安教育日｜李家超：美國拿機關槍不容港有防彈車　譏關稅計錯數

行政長官李家超今日（15日）在「全民國家安全教育日」開幕典禮的致辭時，除了強調維護國家安全的重要性之外，表達對美國針對本港國安法例的批評的強烈不滿外，也批評美國打擊中國和香港的恣意妄為已經變成狂態，形容美國最近的狂態更心血來潮，拿貿易作武器，對香港施加145%的所謂對等關稅，最荒謬的是算術都算錯了：「香港是零關稅，對等的話，應該是零」，這不但展現美國滿口歪理，更示範了美國霸權自居的真面目。



4月15日，行政長官李家超參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（盧翊銘攝）

李家超在演辭中先回顧了本港自2019年以來的發展，強調《香港國安法》終止了回歸以來本港國安不設防的漏洞，終止了當年反中亂港分子勾結外部勢力危害國家安全的亂局，終止了當年顛覆特區政府的圖謀，終止了當年肆意煽動、蠱惑人心的弄虛作假，終止了當年遍及全港的黑暴、無辜市民的恐懼和痛苦。

他又指，美國打擊中國和香港特區的恣意妄為已經變成狂態。

首先美國有起碼21部國安法，卻不容許香港只是它十分之一的兩部國安法，美國可以拿着機關槍卻不容許香港有防彈車。 行政長官李家超

4月15日，行政長官李家超參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表主旨演講。（盧翊銘攝）

他又指，美國反對自由貿易，擾亂全球貿易和供應鏈，肆意破壞國際共同建立的世界貿易組織規則，嚴重破壞多邊貿易體制和全球化進程。面對美國肆無忌憚的霸權主義，我們要站穩腳步，團結一致，集中精力辦好自己的事。特區全力支持國家應對美國挑戰，維護中國正當權益，維護國際公平正義。

香港保持奉行零關稅的自由港地位

他續說，香港會保持基本零關稅的自由港地位，奉行開放自由貿易。特區政府會通過世界貿易組織機制針對美國提出申訴，同時會加大力度，用好機遇。首先國家是香港的最大機遇，國家發展的肯定性，是世界局勢的定海神針。香港會進一步融入國家發展大局，同時開拓更多新市場和深化區域合作，與東盟、中東和「一帶一路」國家和地區建立更密切關係。我們會進一步發揮超級聯繫人和超級增值人的角色，發揮好「引進來」和「走出去」的功能。會用好金融中心地位，推動貿易和企業融資投資，加強香港的競爭力，加快產業升級，加大發展科技創新。

李家超在全民國家安全教育日上批評美國開徵「對等關稅」計錯數（盧翊銘）

關稅戰改變世界貿易秩序 香港有危有機

李家超認為，關稅戰已經改變了世界貿易秩序，新秩序將會形成，過程中香港有危有機。本港正研究新秩序可產生的新機遇，香港是一個零關稅的自由港，可吸引更多貿易、更多商業活動、更多新藍海，加上香港人的韌性、靈活多變、善拼敢贏的基因，香港會再一次乘風破浪、烈火見真金。