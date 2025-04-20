李家超率八名官員訪問浙江　兩地將成立具體合作機制

行政長官李家超周二（22日）率團訪問浙江四日，出席浙港高層會晤暨浙港合作會議第一次會議，以及寧波舉行的投資香港推介大會浙江（寧波）專場暨甬港經濟合作論壇，周五（25日）返港。



行政長官李家超周二（22日）率團訪問浙江四日（黃浩謙攝）

浙港兩地將成立具體合作機制

李家超表示，浙港兩地往來頻繁，在經貿、文化及青年交流保持緊密聯繫，在國家整體布局下擔當重要獨特的角色，料將見證浙港兩地成立具體合作機制，進一步加強雙方合作，達致優勢互補，互利共贏，為國家高質量發展作出更大貢獻。

期間，李家超一行將與浙江省、杭州市和寧波市領導會面，以及到訪當地創新科技和醫療等方面的設施和項目。

陳國基、林定國署理行政長官

行政長官辦公室主任葉文娟隨行，陪同參與部分行程的包括政務司司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、政制及內地事務局局長曾國衞、商務及經濟發展局局長丘應樺、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東、民政及青年事務局局長麥美娟等。

陳國基周二下午至周三中午，以及周四晚上至周五署理行政長官職務，陳國基離港期間則會由律政司司長林定國署理行政長官。