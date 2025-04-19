李家超會見國家體育總局高志丹　就十五運會籌備工作交流意見

​行政長官李家超今日（19日）在禮賓府與國家體育總局局長高志丹會面，就香港籌辦第十五屆全國運動會的工作交流意見。文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有出席。



李家超表示，特區會與國家體育總局保持緊密合作，加強香港與粵港澳大灣區城市在體育方面的交流合作和融合發展。同時，李家超指會全力以赴與廣東省政府和澳門政府合力籌辦簡約、安全、精彩的十五運會。



李家超（右）今日在禮賓府與國家體育總局局長高志丹（左）會面。（政府新聞處）

李家超歡迎高志丹對十五運會香港賽區籌辦工作給予意見

李家超表示，歡迎高志丹率團訪港，並對十五運會香港賽區的籌辦工作給予意見和指導，感謝國家體育總局一直支持香港的體育發展。此外，李家超表示，特區政府會積極推進十五運會各項籌辦工作，繼續就香港賽區各項賽事進行測試賽，為正式賽事做好準備。

李家超早前到哈爾濱出席亞冬會開幕。（李家超Facebook）

李家超曾在2月到哈爾濱並出席亞冬會開幕，當時表示希望能為香港旅遊業發展帶來更多創新思維和靈感。行程期間他亦有到訪運動員村，了解了更多相關運作和經驗，相信全運會香港賽區屆時也能為運動員提供全面優質服務。他今日表示，很高興繼2月訪問哈爾濱後，再次與高志丹局長會面。