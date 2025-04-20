特朗普關稅｜陳茂波轟魯莽行徑致市場憂慮　凸顯東升西降投資格局

美國對香港施加145%「對等關稅」，財政司司長陳茂波今天（20日）批評美國不斷調整稅率，嚴重擾亂全球貿易秩序與供應鏈穩定，亦大幅增加國際貿易和投資環境的不確定性，「此種魯莽的保護主義行徑引發了市場普遍憂慮」，引述不少經濟分析師預測美國通脹升溫、經濟放緩，甚至可能步入衰退；關稅戰也將衝擊全球經濟前景，令全球經濟增長放緩。



財政司司長陳茂波（黃浩謙攝）

美國關稅戰推自己向孤立之境 國際經貿轉變是中長期結構性

陳茂波在網誌表示觀乎世界各國的反應，美國單方面挑起關稅戰，不僅反噬其自身經濟，亦正將自己推向孤立之境，形容近期與各國商界領袖的交流中，這聲音特別清晰，均一致批評美國當局目前的行徑，並明確指出在地緣局勢動盪的今天，透明、開放、政策穩定、歡迎合作的市場，才是全球企業希望拓展業務的沃土。

他說在複雜的外圍形勢下，香港作為高度外向型的經濟體，難以獨善其身，必須認清目前國際經貿格局的轉變將是中長期結構性的，必須凝聚社會各界力量，背靠祖國，共同應對；以積極和針對性的政策措施，轉危為機，在變局中繼續推進經濟高質量持續發展。

財政司司長陳茂波。（夏家朗攝)

全力全速做好自己事情是最好策略

陳茂波說全力全速做好自己的事情是刻下應對挑戰的最好策略，一是維護好香港安全穩定的環境，維護國家安全、金融穩定，經濟安全是香港繁榮穩定的根基，要向國際社會展示香港是全球資金的安全避風港；二是繼續向國際社會說好香港在「一國兩制」下的獨特地位和優勢，尤其是零關稅自由港、普通法制度，以及國際金融中心特點，並持續改善香港的營商環境。

美國當局的單邊主義和政策不確定性，促使國際資金加速分散風險，增加其在內地和香港市場的配置。無可否認，這種東升西降的投資格局變化正在逐步凸顯。 財政司司長陳茂波

財政司司長陳茂波。（直播影片截圖)

陳茂波：國家跟東盟關係好 香港可發揮專業角色

他說有不少企業正調整策略，從過去主要連接內地和歐美市場，轉為開拓更多內地和亞洲新興市場間的貿易，特別看好東盟規模龐大、人口年青、中產階層和消費市場增長快速的市場。他表示香港作為自由港，正好利便這些企業靈活物流配送和貨物倉儲，開拓新市場的計劃，形容國家跟東盟地區關係好、產業鏈供應鏈又有結合，香港可以在當中發揮重要的供應鏈管理、貿易融資和環境與社會管治（ESG）諮詢等專業角色。