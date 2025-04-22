民主黨解散｜羅健熙不認為有彎轉　續留港發聲惟「一定唔會」參選

民主黨月中授權中委會進一步跟進解散，主席羅健熙今日（22日）在該黨節目上明言不認為解散「有彎轉」，正物色機構捐贈黨產，舉例是民生、環保及基層等政治程度較低的組織，但不確定對方會否接收。談及自己去向，他指參選之路已經「行夠」，未來一定不會參選，民主黨解散後仍會留港為巿民發聲。



羅健熙認為民主黨解散不會「有彎轉」。（黃寶瑩攝）

「額外因素」令民主黨解散 黨產捐民生、環保、基層組織

羅健熙出席前黨主席劉慧卿的節目，談及民主黨解散進展，他不認為解散「有彎轉」，料該黨會一直邁向解散。去年12月民主黨中委改選後，仍希望繼續運作，但羅健熙形容之後情況有轉變，包括出現額外的影響因素，但不能透露更多，令黨友多了一些考慮和衡量。

民主黨正準備清盤程序，羅健熙表示未來數月會完成行政及財務上要跟進的事項，包括按照黨章處理黨的資產。他不確定清盤需時多久，正物色可以捐贈的機構，對象可能是民生、環保及基層等政治程度較低的組織，惟不確定對方會否接收。

羅健熙表示無移民計劃。（黃寶瑩攝）

羅健熙斷言自己「一定唔會」參選 無計劃移民

民主黨解散後，羅健熙表示會繼續為市民發聲，支援及探訪在囚的黨員。而各區的黨友仍會繼續地區工作，自己可能繼續在媒體撰文。

繼續地區工作會否意味未來想以獨立身份參選？羅健熙斷言自己「一定唔會」參選，認為參選之路已經「行夠」，惟不知其他黨員的意向。而他自己亦無計劃移民，2019年理大外圍非法集結案被裁定無罪後，護照已經取回。